Fintech colombiana financiará casi la mitad de las ventas de cadena de moda premium en Navidad

El sector del retail y la moda en Colombia comienza a alistar sus motores para la temporada comercial de fin de año. Durante este periodo, las categorías de vestuario, calzado y accesorios concentran cerca del 25 % de las intenciones de compra de los consumidores, según datos recientes de Fenalco.

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Ante este panorama, donde más de la mitad de los compradores proyectan presupuestos superiores a los 800.000 pesos para sus adquisiciones decembrinas, la financiación digital se consolida como una herramienta clave para dinamizar el mercado.

El impacto de la financiación en el retail de lujo

En medio de esta alta demanda, la plataforma de servicios financieros eMonkey ha proyectado financiar aproximadamente 16.000 millones de pesos durante la temporada navideña.

Este volumen representa cerca del 46 % de las ventas totales proyectadas para la cadena de moda premium Fruta Fresca Origin al cierre de 2026, convirtiendo a este modelo de crédito en el canal de pago preferido tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Este volumen representa cerca del 46 % de las ventas totales proyectadas para una importante cadena de moda premium al cierre de 2026, convirtiendo a este modelo de crédito en el canal de pago preferido tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Los expertos señalan que el crecimiento de la colocación de créditos —que este año aumentó un 15 %— responde a una tendencia clara: los colombianos buscan cada vez más prendas de gama alta, generando tickets de compra más elevados que requieren opciones de pago ágiles y sin fricciones.

"Vemos que cada vez más colombianos buscan prendas y marcas de gama alta, lo que se traduce en tickets de compra más elevados que requieren opciones de crédito ágiles en el punto de venta o en el entorno digital. Este año la colocación de nuestros créditos creció un 15 %, y para noviembre y diciembre esperamos atender a cerca de 18.000 usuarios que eligen financiar estas compras de mayor valor con nosotros", explicó Jaime López, CEO de eMonkey.

Solo para los meses de noviembre y diciembre, se espera atender a cerca de 18.000 usuarios que eligen diferir sus compras de mayor valor.

Proyecciones del sector financiero para el futuro

Desde el inicio de sus actividades en el mercado nacional, este tipo de modelos de crédito de consumo ha acumulado cifras históricas superiores a los 130.000 millones de pesos colocados y a 150.000 clientes atendidos.

De cara al 2027, el ecosistema financiero alista la expansión de su infraestructura mediante el lanzamiento de un marketplace propio y la integración de este modelo de pago en otras cadenas de comercio minorista en Colombia.

Esta sinergia entre la tecnología financiera y el retail de lujo demuestra que las soluciones de crédito facilitan el acceso a catálogos exclusivos, acelerando la rotación de inventarios y protegiendo la liquidez de los hogares colombianos durante las épocas de mayor gasto del año.