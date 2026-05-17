CANAL RCN
Colombia

Así es Jaguar, el nuevo fusil fabricado por completo en Colombia: ¿Qué características tiene?

Este fusil reemplazará a los Galil de Israel que han sido utilizados desde hace varios años.

Fusil Jaguar.
Fusil Jaguar. Foto: Ministerio de Defensa.

Nicolás Martínez Sánchez

mayo 17 de 2026
08:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hace pocos días, la Industria Militar (Indumil) dio una importante noticia para la seguridad del país con el anuncio de Jaguar, fusil fabricado en su totalidad en Colombia.

Minería ilegal en Putumayo: Ejército Nacional desmantela 7 minas
RELACIONADO

Minería ilegal en Putumayo: Ejército Nacional desmantela 7 minas

Esta arma mejora las capacidades del Galil, el que se usa actualmente. Muestra de ello, por ejemplo, es que pesa el 15 % menos, permitiendo una mejor ergonomía, modularidad y adaptación operacional.

Además, es más fácil el mantenimiento, la adecuación de accesorios y una mejor resistencia en condiciones complejas. En cuanto a la estructura, Jaguar tiene un 65 % de polímeros, algo que en la práctica ayuda a la movilidad.

Es más económico y tiene más capacidades

En materia económica, también hay puntos a favor. Resulta que el costo del fusil es un 20 % menos que los importados. Básicamente, el Estado puede ahorrarse recursos sin perder la capacidad operativa.

La idea se concibió en 2021 con el diseño conceptual de cómo se iba a ver el fusil y tras reuniones con expertos. Un año después, se puso en marcha la fabricación de prototipos en resina y de las piezas metálicas. En 2023, ya estaban disponibles los prototipos funcionales con componentes impresos en 3D.

Más de cinco años duró la fabricación

El último par de años fue clave, dado que en 2024 se consolidó la contratación de moldes industriales en polímero, necesario para la producción final. Ya en 2025, se les dio vida a los primeros modelos que fueron sometidos a práctica por parte de las fuerzas militares.

Gobierno en el ojo de la polémica: aseguran que no ha sido claro con la compra de los Gripen
RELACIONADO

Gobierno en el ojo de la polémica: aseguran que no ha sido claro con la compra de los Gripen

Asimismo, se analizó cuidadosamente el nombre después de abrir una convocatoria para que los colombianos dejaran sus propuestas. Finalmente, se optó por Jaguar, por el hecho que significa fuerza, inteligencia, adaptación, precisión, dominio y conexión con la naturaleza y comunidades indígenas.

La parte gráfica fue otro aspecto crucial. Por eso, el logotipo pretende mezclar la ingeniería detrás con las características del jaguar. Junto a ello, se adapta la tipografía ancestral acorde a las raíces en la selva.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Controles en puntos de acceso a Bogotá se intensifican para prevenir delitos

Café

Joven colombiano lucha por encontrar a su madre: ya ha recorrido medio país

Bogotá

Presunto asesino de Freddy Santiago Guzmán fue enviado a prisión, pero no aceptó cargos

Otras Noticias

Enfermedades

Científicos están desconcertados por el hantavirus Andes: esto es lo que saben y lo que aún no logran explicar

Recordemos que es una de las variantes más extrañas del hantavirus, capaz de transmitirse entre personas en casos excepcionales.

Alex Saab

Primeras imágenes de Alex Saab en Estados Unidos tras ser extraditado desde Venezuela

Desde hace varios meses no se tenían imágenes de Saab, a quien han señalado como el supuesto testaferro de Nicolás Maduro.

Liga BetPlay

"Vengo de allá y sé cómo es": 'picantes' declaraciones de Sebastián Guzmán tras derrota ante Nacional

Horóscopo

Horóscopo de hoy: domingo 17 de mayo de 2026

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 16 de mayo de 2026: conozca el premio mayor