Así es Jaguar, el nuevo fusil fabricado por completo en Colombia: ¿Qué características tiene?

Hace pocos días, la Industria Militar (Indumil) dio una importante noticia para la seguridad del país con el anuncio de Jaguar, fusil fabricado en su totalidad en Colombia.

Esta arma mejora las capacidades del Galil, el que se usa actualmente. Muestra de ello, por ejemplo, es que pesa el 15 % menos, permitiendo una mejor ergonomía, modularidad y adaptación operacional.

Además, es más fácil el mantenimiento, la adecuación de accesorios y una mejor resistencia en condiciones complejas. En cuanto a la estructura, Jaguar tiene un 65 % de polímeros, algo que en la práctica ayuda a la movilidad.

Es más económico y tiene más capacidades

En materia económica, también hay puntos a favor. Resulta que el costo del fusil es un 20 % menos que los importados. Básicamente, el Estado puede ahorrarse recursos sin perder la capacidad operativa.

La idea se concibió en 2021 con el diseño conceptual de cómo se iba a ver el fusil y tras reuniones con expertos. Un año después, se puso en marcha la fabricación de prototipos en resina y de las piezas metálicas. En 2023, ya estaban disponibles los prototipos funcionales con componentes impresos en 3D.

Más de cinco años duró la fabricación

El último par de años fue clave, dado que en 2024 se consolidó la contratación de moldes industriales en polímero, necesario para la producción final. Ya en 2025, se les dio vida a los primeros modelos que fueron sometidos a práctica por parte de las fuerzas militares.

Asimismo, se analizó cuidadosamente el nombre después de abrir una convocatoria para que los colombianos dejaran sus propuestas. Finalmente, se optó por Jaguar, por el hecho que significa fuerza, inteligencia, adaptación, precisión, dominio y conexión con la naturaleza y comunidades indígenas.

La parte gráfica fue otro aspecto crucial. Por eso, el logotipo pretende mezclar la ingeniería detrás con las características del jaguar. Junto a ello, se adapta la tipografía ancestral acorde a las raíces en la selva.