Frisby España interpuso nueva demanda contra otra franquicia en Colombia: esta es la razón

Lo que comenzó como una aparente "suplantación" de identidad corporativa en redes sociales ha escalado hasta convertirse en uno de los litigios comerciales más complejos y mediáticos de los últimos años.

La marca Frisby, ícono de la gastronomía colombiana, se encuentra hoy en el centro de un laberinto judicial que no solo enfrenta a la matriz original con una sociedad española homónima, sino que ahora arrastra a la multinacional KFC a los tribunales.

La polémica estalló cuando diversas cuentas en redes sociales anunciaron con bombos y platillos la llegada de Frisby a España. Los consumidores, especialmente la numerosa comunidad colombiana en el país ibérico, celebraron el desembarco de la cadena de Pereira.

Sin embargo, la alegría duró poco. Frisby S.A. BIC (Colombia) emitió un comunicado tajante: no tenían ninguna relación con dicha operación y denunciaban el uso no autorizado de su logo, nombre y hasta de su icónico personaje publicitario.

La respuesta de Frisby España SL no se hizo esperar. Lejos de retractarse, la empresa española alegó que la marca "Frisby" estaba disponible en el registro de la Unión Europea debido al desuso por parte de la empresa colombiana durante más de cinco años.

La nueva polémica de Frisby España: Demanda contra KFC por competencia desleal

Sin embargo, el capítulo más reciente de esta saga ha sorprendido al sector de la restauración rápida a nivel global. Frisby España anunció formalmente la interposición de una demanda contra KFC España y KFC Colombia (Inversiones INT Colombia S.A.S.), así como contra su matriz Yum! Brands Inc.

El argumento central de esta nueva acción judicial, presentada ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se basa en un presunto abuso de posición dominante y prácticas de competencia desleal.

Según Frisby España, KFC habría intervenido de manera indebida en el mercado para obstaculizar el crecimiento del nuevo operador español, aprovechando su músculo financiero y su influencia en ambos países.