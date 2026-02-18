CANAL RCN
Economía

Frisby España interpuso nueva demanda contra otra franquicia en Colombia: esta es la razón

La marca española habría decidido demandar debido a posibles actos de abuso de posición dominante y falseamiento.

Frisby España cambiará de propuesta visual.
Foto: Página oficial Frisby España

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
05:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lo que comenzó como una aparente "suplantación" de identidad corporativa en redes sociales ha escalado hasta convertirse en uno de los litigios comerciales más complejos y mediáticos de los últimos años.

La marca Frisby, ícono de la gastronomía colombiana, se encuentra hoy en el centro de un laberinto judicial que no solo enfrenta a la matriz original con una sociedad española homónima, sino que ahora arrastra a la multinacional KFC a los tribunales.

Frisby en España anuncia dura medida contra Frisby Colombia: se viene dura pelea
RELACIONADO

Frisby en España anuncia dura medida contra Frisby Colombia: se viene dura pelea

La polémica estalló cuando diversas cuentas en redes sociales anunciaron con bombos y platillos la llegada de Frisby a España. Los consumidores, especialmente la numerosa comunidad colombiana en el país ibérico, celebraron el desembarco de la cadena de Pereira.

Sin embargo, la alegría duró poco. Frisby S.A. BIC (Colombia) emitió un comunicado tajante: no tenían ninguna relación con dicha operación y denunciaban el uso no autorizado de su logo, nombre y hasta de su icónico personaje publicitario.

La respuesta de Frisby España SL no se hizo esperar. Lejos de retractarse, la empresa española alegó que la marca "Frisby" estaba disponible en el registro de la Unión Europea debido al desuso por parte de la empresa colombiana durante más de cinco años.

La nueva polémica de Frisby España: Demanda contra KFC por competencia desleal

Sin embargo, el capítulo más reciente de esta saga ha sorprendido al sector de la restauración rápida a nivel global. Frisby España anunció formalmente la interposición de una demanda contra KFC España y KFC Colombia (Inversiones INT Colombia S.A.S.), así como contra su matriz Yum! Brands Inc.

El argumento central de esta nueva acción judicial, presentada ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se basa en un presunto abuso de posición dominante y prácticas de competencia desleal.

Según Frisby España, KFC habría intervenido de manera indebida en el mercado para obstaculizar el crecimiento del nuevo operador español, aprovechando su músculo financiero y su influencia en ambos países.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pensiones

Aviso a pre-pensionados con documento clave que deben tener para evitar el despido de su empresa

Nequi

Nequi alertó sobre nueva estafa con pagos falsos: así engañan a comerciantes

Finanzas personales

Esto ocurre si una deuda de un ciudadano es vendida a una casa de cobranza: ley es clara

Otras Noticias

Venezuela

Delcy Rodríguez conversó con el presidente Gustavo Petro: ¿Qué temas trataron?

La presidenta interina dio detalles de la charla en su canal de Telegram.

Lluvias En Colombia

Montería presenta un plan de recuperación económica tras la emergencia generada por las lluvias

En el centro de la iniciativa se encuentran los gremios de comerciantes, areneros y plancheros, que han sido fuertemente golpeados por la ola invernal.

Richard Ríos

Richard Ríos reaccionó a escándalo por supuesto racismo contra Vinicius de un compañero suyo

Feria del Libro

La Feria del Libro de Bogotá 2026 ya tiene país invitado: fecha y demás detalles

EPS

Organizaciones médicas denuncian crisis humanitaria tras la muerte de Kevin Acosta