Economía

Alcalde Galán confirmó qué pasará con el pico y placa a los carros matriculados por fuera de Bogotá para los sábados

El mandatario confirmó la noticia que se viene para estos conductores.

Así funcionará el pico y placa regional este puente festivo: evite la costosa multa
Foto: Secretaría de Movilidad

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
02:20 p. m.
El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció una decisión clave respecto a la restricción de movilidad para los vehículos matriculados fuera de la ciudad.

Aunque la medida de pico y placa los sábados para carros "foráneos" estaba proyectada para iniciar en enero de 2026, la administración distrital ha decidido aplazar su ejecución para profundizar en las mesas de diálogo con la Gobernación de Cundinamarca y los municipios vecinos.

La propuesta original, presentada a mediados de noviembre de 2025, buscaba que los vehículos particulares que no tributan en Bogotá tuvieran restricción de circulación dos sábados al mes, bajo un esquema de "un sábado sí y un sábado no".

El objetivo principal declarado por la Secretaría de Movilidad era doble: reducir los altos niveles de congestión que se presentan los fines de semana y generar un incentivo para que los propietarios trasladen sus cuentas de matrícula a la capital, fortaleciendo así el recaudo de impuestos para el mantenimiento de la malla vial.

¿Qué pasará con el aplazamiento del pico y placa?

A pesar de la pausa en la restricción sabatina, la Alcaldía confirmó que otros ajustes fiscales sí entrarán en vigencia.

La restricción de circulación de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. los sábados no comenzará el primer mes del año. Se espera que durante el primer semestre de 2026 se defina la fecha exacta, tras agotar las instancias de concertación

Lo que no se detiene es el ajuste al factor de "municipio" en el pago del Pico y Placa Solidario. Para los vehículos matriculados fuera de Bogotá, el recargo pasará del 20% al 50% adicional sobre la tarifa base.

Una vez se asigne una fecha de inicio para el pico y placa sabatino, la ciudad entrará en una fase de comparendos pedagógicos para que los conductores se habitúen a la rotación de placas pares e impares.

Los vehículos eléctricos e híbridos, sin importar dónde estén matriculados, seguirán exentos de cualquier restricción de pico y placa en la capital.

