La nueva marca de carros eléctricos que llegó a Colombia con tres modelos innovadores

La revolución eléctrica avanza en Colombia y esta vez llega de la mano de una de las marcas más influyentes del mercado asiático.

Geely Auto hizo su debut oficial en el país durante el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2025, que se realiza del 14 al 23 de noviembre en Corferías.

La llegada se da a través de Import Mobility SAS, empresa del Grupo Vardí, y marca un hito para la movilidad local: la consolidación de un portafolio enfocado en eficiencia, sostenibilidad y tecnología accesible.

En su stand ofreció una experiencia inmersiva que conecta innovación, diseño y un estilo de vida moderno. Allí, los asistentes pueden explorar los tres modelos con los que la marca inicia operaciones en Colombia, todos construidos sobre la plataforma eléctrica GEA (Global Intelligent Electric Architecture).

Los modelos con los que Geely inicia su operación en Colombia

El primero es el Geely EX2, un compacto 100% eléctrico pensado para la movilidad urbana.

Este modelo se ha convertido en un fenómeno global: entre enero y septiembre de 2025 fue el vehículo más vendido en China y ya suma más de 400.000 usuarios desde su lanzamiento en octubre de 2024.

Su diseño práctico, eficiencia y bajo costo operativo lo posicionan como una de las grandes apuestas para las ciudades colombianas.

Le sigue el Geely EX5, un SUV eléctrico del segmento C con una autonomía de hasta 490 km, ideal para recorridos interurbanos. A nivel mundial, ya supera las 210.000 unidades vendidas en más de 30 países, consolidándose como líder en varios mercados por su equilibrio entre rendimiento, confort y conectividad avanzada.

El tercer modelo, el Geely Starray EM-i, es un SUV híbrido enchufable que promete protagonismo en Colombia. Su sistema combina un motor de 1.5 litros de 73 kW con un motor eléctrico de 160 kW, brindando eficiencia energética y un desempeño superior. Su interior espacioso y moderno apunta a familias que buscan tecnología, ahorro y autonomía extendida.

“Invitamos a todos los amantes de la movilidad eléctrica y a quienes creen en el poder de la innovación a conocer de primera mano esta nueva marca”, afirmó Diego Zárate, gerente de Geely Colombia.

Una apuesta estratégica para Colombia y la región

La presencia de directivos internacionales confirma la importancia del mercado colombiano. Bryan Wu, vicepresidente de Geely Auto International, llega al país para dialogar con los consumidores locales y conocer sus expectativas.

Por su parte, Wade Sang, director de ventas de Geely Auto Centroamérica, aseguró que la marca confía en el entusiasmo del público colombiano frente a esta nueva generación de vehículos electrificados.

“Cada vehículo, cada tecnología y cada innovación presentada refleja una misma filosofía que es crear conexiones reales entre las personas, la tecnología y su entorno”, concluyó Zárate.

Con este debut, Geely inicia oficialmente su historia en Colombia, impulsando una movilidad más humana, inteligente y preparada para el futuro.