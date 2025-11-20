Tesla llegó oficialmente a Colombia: precios desde 109 millones y modelos disponibles

La llegada de Tesla a Colombia representa un paso decisivo para la movilidad eléctrica en el país. La marca estadounidense presentó sus primeros centros de experiencia en Bogotá y Medellín.

Del mismo modo, anunció que sus vehículos tendrán un precio de entrada desde $109,9 millones de pesos, abriendo una nueva etapa para quienes desean pasarse a autos eléctricos.

Tesla y una nueva opción para el consumidor colombiano

Con su filial local registrada como Tesla Motors Colombia S.A.S., Tesla pone en marcha un modelo de negocio de venta directa, sin intermediarios.

El primer centro de experiencia está ubicado en el Centro Comercial Andino, Bogotá, y poco después abrirá otro en El Tesoro, Medellín.

Según la country manager en Colombia, Karen Scarpetta, “los nuevos Tesla tendrán un costo de venta desde $109,9 millones”.

Los modelos que arribarán inicialmente incluyen el Model 3, desde esos precios, y el Model Y, cuyas versiones arrancan más alto.

Las entregas están previstas entre finales de enero e inicios de febrero de 2026 para los primeros compradores.

Más que un auto: movilidad eléctrica completa

Más allá del vehículo, Tesla trae una apuesta integral: centros de servicio, estaciones “súpercarga” en Bogotá y Medellín, y personalización para el mercado colombiano.

Para muchos colombianos, poder acceder a un Tesla desde un precio competitivo abre la puerta a experimentar por primera vez un vehículo eléctrico de alta gama. Esto puede cambiar no solo hábitos de conducción, sino también expectativas como gestionar carga, desplazarse sin depender del combustible fósil y reducir impacto ambiental.

Así las cosas, la marca confirma su entrada oficial al mercado colombiano, con una propuesta que combina tecnología, servicio, infraestructura y accesibilidad.