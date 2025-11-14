CANAL RCN
Colombia Video

Lo que hay detrás de los vehículos matriculados fuera de Bogotá: ¿Más carros que habitantes?

La Alcaldía de Bogotá endureció las medidas para los conductores a través del pico y placa los días sábados para vehículos no matriculados en Bogotá.

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
09:52 p. m.
Mientras bajan las matrículas de vehículos nuevos en Bogotá, están aumentando en otros municipios, y una de las causas son los beneficios que ofrecen.

El matricular un vehículo en otro lugar se ha vuelto una competencia, al punto de que un municipio como Cota tiene más carros inscritos que habitantes.

La norma establece que los municipios y gobernaciones son autónomos para determinar los valores de algunos tributos y de trámites de tránsito como las matrículas de los vehículos.

Lo que cuesta matricular un vehículo en Bogotá

En Bogotá, matricular un automóvil cuesta 587.300 pesos, mientras que en municipios cercanos como Chía el valor es de apenas 312.700 pesos, y en Funza es de 254.700 pesos, apenas el 43% del valor que se paga en la capital.

Darío Hidalgo, profesor de Transporte de la Universidad Javeriana, explicó por qué estas acciones de ‘viveza’ dejan un hueco en los recursos de la ciudad:

Cerca de 600.000 vehículos circulan en Bogotá, pero pagan sus impuestos en otros municipios, y esto genera un faltante que podría tener la ciudad de 1,2 billones de pesos.

Estos son los municipios que tienen más carros que habitantes

Según las cifras del RUT, ya hay municipios que tienen más vehículos matriculados que habitantes, como por ejemplo en Cota y Funza en Cundinamarca o Envigado en Antioquia.

Lo que se busca es incentivar que los propietarios matriculen sus carros en Bogotá, o de manera alternativa, si prefieren mantener la matrícula fuera de la ciudad, paguen un poco más.

En lo que va, el 2025 se están vendiendo en promedio 20.000 carros nuevos mensuales en todo el territorio nacional.

