De cuánto debe ser el aumento salarial para ganar 2 millones netos (sin auxilio)

Alcanzar una asignación básica mensual de 2.000.000 de pesos colombianos sin depender del subsidio legal de transporte se ha convertido en uno de los puntos centrales del debate económico y laboral en el país.

Con un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) fijado en $1.750.905, la meta de un sueldo ordinario que alcance el umbral de los dos millones requiere un ajuste directo sobre el sueldo base que representa desafíos considerables tanto para los trabajadores como para el sector empresarial.

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Esto es lo que debe subir el salario mínimo para que le queden 2 millones netos

Para que un trabajador que devenga el salario mínimo logre un básico de $2.000.000 sin contar con el auxilio de transporte (que actualmente se ubica en $249.095), el sueldo mensual debe experimentar un incremento nominal exacto de $249.095 adicionales, lo que equivale a un aumento porcentual del 14,23% sobre la asignación base actual.

En la práctica laboral, esta diferencia cambia significativamente el panorama para quienes perciben el ingreso mínimo. De concretarse este escalafón en la remuneración básica ordinaria, la asignación integral total —sumando el subsidio de transporte correspondiente— situaría el ingreso de los trabajadores en niveles cercanos a los $2,25 millones de pesos.

Impacto en la nómina y la sostenibilidad empresarial

Expertos en gestión humana y analistas de costos laborales señalan que este ajuste no afectaría únicamente al pago líquido que recibe el empleado. Dado que en la legislación colombiana la geografía prestacional (cesantías, prima de servicios, vacaciones, aportes a pensión, salud y caja de compensación) se calcula directamente sobre la asignación ordinaria y no sobre el auxilio de transporte, un salario básico de dos millones eleva la base gravable para el empleador.

Esto implica un incremento proporcional en los costos parafiscales y las provisiones prestacionales que las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) deben asumir por cada puesto de trabajo formal.

Por su parte, las organizaciones sindicales sostienen que un ajuste de este tipo permitiría recuperar progresivamente el poder adquisitivo de las familias tras los periodos inflacionarios, garantizando un piso salarial que responda de manera más holgada a la canasta básica familiar sin la dependencia de subsidios condicionados. La discusión de estas proyecciones continuará marcando el rumbo de las futuras mesas de concertación salarial en el país.