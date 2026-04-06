Los 19 festivos de 2026: así queda el calendario oficial tras el nuevo día feriado

Los colombianos tendrán un nuevo día de descanso en el calendario a partir de 2026. La reciente sanción de una ley por parte del Gobierno Nacional incorporó oficialmente el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como una festividad de carácter nacional, aumentando el número de festivos y generando un nuevo puente para millones de trabajadores en el país.

La medida reconoce a la patrona de Colombia y establece que cada 9 de julio será una fecha de conmemoración nacional.

Sin embargo, debido a la aplicación de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, el descanso se trasladará al lunes siguiente cuando corresponda. Por esa razón, en 2026 el nuevo festivo se disfrutará el lunes 13 de julio.

Colombia tendrá 19 festivos y más de 10 puentes en 2026

Con la incorporación de esta nueva fecha, el país pasará a tener 19 días festivos durante 2026, varios de ellos trasladados a lunes para favorecer los fines de semana largos.

El calendario oficial quedará así:

1 de enero (jueves): Año Nuevo

12 de enero (lunes): Reyes Magos

23 de marzo (lunes): Día de San José

2 de abril (jueves): Jueves Santo

3 de abril (viernes): Viernes Santo

1 de mayo (viernes): Día del Trabajo

18 de mayo (lunes): Ascensión del Señor

8 de junio (lunes): Corpus Christi

15 de junio (lunes): Sagrado Corazón de Jesús

29 de junio (lunes): San Pedro y San Pablo

13 de julio (lunes): Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá

20 de julio (lunes): Día de la Independencia

7 de agosto (viernes): Batalla de Boyacá

17 de agosto (lunes): Asunción de la Virgen

12 de octubre (lunes): Día de la Diversidad Étnica y Cultural

2 de noviembre (lunes): Todos los Santos

16 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (viernes): Navidad.

¿Cómo impacta el nuevo festivo en la jornada laboral?

Aunque el calendario sumará un día festivo adicional, esto no modifica la jornada laboral semanal establecida por la ley. Los trabajadores seguirán teniendo semanas de 44 horas y posteriormente de 42 horas, conforme avance la reducción gradual de la jornada laboral en Colombia.

Lo que sí cambia es el número de horas efectivamente trabajadas durante el año. Con los 19 festivos, los colombianos contarán con más oportunidades para descansar, viajar o compartir en familia, mientras sectores como el turismo, el comercio y la hotelería esperan beneficiarse del aumento de los fines de semana largos.