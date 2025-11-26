Gobierno pone freno a empresas que contratan de manera temporal para Navidad: alistan drástico decreto

La temporada de fin de año, impulsada por las festividades, las compras y el turismo, genera un repunte significativo en la contratación temporal. Para miles de colombianos, especialmente estudiantes o personas en búsqueda de un ingreso extra, esta época representa una oportunidad de oro para obtener un empleo y aliviar la carga económica.

El sector comercial y de servicios es el principal motor de este fenómeno. Grandes almacenes, centros comerciales, tiendas minoristas, y empresas de logística y distribución aumentan drásticamente sus nóminas para hacer frente a la elevada demanda.

Se necesitan impulsadores, empacadores, cajeros, personal de servicio al cliente y, en general, un refuerzo en todas las áreas operativas. Según cifras de gremios económicos, la temporada decembrina puede generar entre 150.000 y 200.000 puestos de trabajo temporales a nivel nacional.

Decreto cambiará las reglas: Limitar la Contratación por Temporales

Justo a pocos días de iniciar diciembre donde se suelen contratar de manera temporal, el Gobierno Nacional ha anunciado que se encuentra finalizando la estructuración de un decreto clave que busca limitar de manera sustancial la contratación a través de estas empresas, una práctica muy común y criticada por su potencial uso para precarizar la relación laboral.

La iniciativa, que se inscribe en la agenda de reformas laborales del ejecutivo, tiene como objetivo principal desestimular el uso indebido de la intermediación laboral y forzar a las empresas a contratar de manera directa a sus empleados para cubrir vacantes permanentes o misionales.

La propuesta establece que el empleador no podrá superar el 10 % de su planta contratada a través de empresas de servicios temporales.

Además, indica que las empresas de servicios temporales solo podrían suministrar personal en tres situaciones específicas: Reemplazos por licencias o vacaciones, incrementos ocasionales de la producción o la actividad y soporte por un máximo de un año.

La intención del Gobierno es que las empresas que utilicen de forma permanente trabajadores en misión para labores que son esenciales para su operación deban vincularlos directamente, garantizando así los derechos laborales plenos, la estabilidad en el empleo y la posibilidad de ascender.