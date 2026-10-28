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Resultado Super Astro Sol hoy, 28 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 28 de octubre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Resultado Super Astro Sol hoy, 28 de octubre: número y signo ganador del sorteo
Foto: Super Astro Sol y diseñado por Gemini.

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
01:30 p. m.
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El Super Astro Solvolvió a jugarse este miércoles 28 de octubre de 2026 en Colombia, con una nueva combinación de cuatro cifras y un signo del zodiaco.

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Los participantes estuvieron pendientes del resultado para comprobar si acertaron su apuesta y obtuvieron alguno de los premios disponibles.

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El sorteo de este miércoles dejó un nuevo número ganador para los colombianos que apostaron en los puntos autorizados o mediante los canales digitales habilitados.

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Estos fueron los resultados:

  • Número ganador: XXXX.
  • Signo zodiacal ganador: XXXXX.
  • Fecha: miércoles 28 de octubre de 2026.

Para llevarse el premio mayor, los participantes deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto en que fueron sorteadas, además del signo zodiacal seleccionado.

Sin embargo, quienes no completaron toda la combinación también tienen posibilidades de ganar, siempre que hayan acertado las últimas tres o dos cifras junto con el signo correspondiente.

Los jugadores pueden consultar el resultado en la página oficial de Super Astro y verificar si su tiquete tiene algún premio pendiente por reclamar.

¿Cómo jugar Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

La dinámica es sencilla. Cada participante debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y relacionarlo con uno de los doce signos zodiacales.

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Las apuestas van desde $500 hasta $10.000, dependiendo del dinero que cada persona decida jugar.

El premio mayor multiplica por 42.000 el valor apostado. Esto significa que alguien que juegue $1.000 y acierte las cuatro cifras más el signo puede recibir $42 millones, antes de los descuentos correspondientes.

También existen premios menores: acertar las últimas tres cifras y el signo paga 1.000 veces la apuesta, mientras que las últimas dos cifras junto con el signo entregan 100 veces el dinero jugado.

Finalmente, se recomienda conservar el tiquete original en buen estado y verificar los resultados oficiales antes de solicitar cualquier pago.

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