¿Cuánto dinero puede prestar Nequi por primera vez? conozca cómo solicitarlo

Se puede solicitar como crédito de consumo de bajo monto o crédito de libre inversión.

Foto: Nequi y edición

noviembre 06 de 2025
11:37 a. m.
Nequi, una de las billeteras digitales más populares y utilizadas en Colombia, cuenta con diversas herramientas financieras que facilitan las transacciones de sus usuarios, entre ellas, la posibilidad de solicitar un préstamo directamente desde la aplicación.

¿Qué herramientas ofrece Nequi?

Entre las funciones más destacadas se encuentran las transferencias internacionales en dólares, la compra de paquetes móviles, la emisión de tarjetas débito virtuales y físicas, y mucho más.

Sin embargo, una de las opciones más llamativas es la de créditos personales, que se desembolsan directamente en la cuenta del usuario.

La aplicación realiza un análisis en cuestión de minutos para evaluar el perfil crediticio de cada persona. Con base en este estudio y su historial financiero, Nequi determina el monto disponible para préstamo.

¿Cuánto dinero presta Nequi por primera vez?

Los usuarios que necesiten un préstamo rápido y sencillo pueden solicitarlo desde la app, ya sea como crédito de consumo de bajo monto o crédito de libre inversión.

La primera modalidad permite financiar desde $100.000 hasta $5.278.000, según el análisis crediticio del solicitante. Además, el usuario puede elegir un plazo de pago de 1 a 48 cuotas, con tasas de interés fijas durante toda la vigencia del crédito.

  1. Pasos para solicitar un préstamo en Nequi
  2. Inicia sesión en la aplicación móvil de Nequi.
  3. Selecciona la opción “Finanzas” y luego el botón “Crédito”.
  4. Elige el monto que necesitas y el plazo para pagarlo.
  5. Revisa y acepta las condiciones del crédito.
  6. Tómate una selfie para validar tu identidad.
