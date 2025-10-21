Atención conductores: se suspende el cobro del peaje en un importante punto de Boyacá

El Gobierno informó que se suspende el cobro en el peaje San Luis de Gaceno. Esto, en aras de apoyar la recuperación económica en la zona oriental.

Por causa de la temporada invernal, las comunidades que viven en los alrededores de la Transversal del Sisga se han visto perjudicadas. Teniendo en cuenta esta situación, se tomó la decisión de expedir la resolución 20253040041885, con la que se suspende el cobro del peaje.

¿Hasta cuándo se suspende el cobro del peaje?

Resulta que por las condiciones ambientales, hubo una creciente súbita en el río Batá, la cual afectó los PR42+050 y PR42+580 del corredor en Santa María, Boyacá. “Generó cierre en la vía, impactando la movilidad y la seguridad de los usuarios, situación que repercute en la economía de la región”, sostuvo el Ministerio de Transporte.

Algunas de las afectaciones en el corredor han sido: colapso de muros de contención, fisuración de la estructura del pavimento, pérdida de cobertura vegetal, degradación, erosión, entre otras.

La medida aplicará en el peaje de la Estación San Luis de Gaceno hasta el 15 de enero de 2026 para vehículos particulares. Es decir, no se cobrará en poco menos de tres meses.

Afectaciones por la temporada invernal

“Nuestro compromiso es proteger la vida, la movilidad y la economía regional. Esta decisión es un mensaje claro: cuando las comunidades enfrentan emergencias, el Estado está presente con soluciones reales y oportunas”, declaró la ministra María Fernanda Rojas.

Cabe mencionar que la Gobernación de Boyacá emitió el decreto 0522, con el cual se declaró la calamidad pública. Además, la Alcaldía de Santa María declaró la alerta roja a través del decreto 034.

Justamente fue la Personería del municipio la que le solicitó al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Tierras y al concesionario la suspensión del cobro del peaje.