Oferta de Gilinski fue rechazada por la Junta Directiva del GPA sobre la compra de Grupo Éxito

El accionista mayoritario de Grupo Éxito, Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), anunció que rechazó la oferta realizada por el colombiano Jaime Gilinski que estaba por US$836 millones, con respecto a la operación de la cadena de supermercados Éxito, un día después de conocer la propuesta.

La junta de la empresa brasileña publicó un comunicado, por medio del cual indicó que este jueves la Junta Directiva de la empresa se reunió para analizar la oferta junto con sus asesores financieros y legales, y, se consideró por unanimidad de sus miembros rechazar la oferta del empresario caleño, atendiendo además, las recomendaciones de sus asesores, debido a que el precio de la propuesta no se alinea con los intereses de la compañía ni el GPA.

"En la relación con la oferta recibida no solicitada del Sr Jaime Gilinksi, para adquirir la totalidad de la compañía Almacenes Éxito S.A. (…) el precio ofrecido no representa los parámetros adecuados de razonabilidad financiera para una transacción de esta naturaleza y por lo tanto, no atiende a los intereses del GPA y sus accionistas”, cita el comunicado oficial.