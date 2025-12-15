Colombia lidera el crecimiento de importante emprendimiento a nivel Latam: estas son las cifras

Colombia confirma su posición como uno de los polos más dinámicos de innovación agrifoodtech de América Latina.

En medio de un entorno internacional de cautela inversora, el país consolida un ecosistema cada vez más diverso, tecnológicamente maduro y con talento altamente especializado, según el report anual “El Estado del Emprendimiento Agrifoodtech en Colombia 2025”, elaborado por Eatable Adventures, aceleradora Agrifoodtech líder a nivel global, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Alianza Team, la Universidad de La Sabana y Compensar.

El informe muestra que, aunque la inversión total en Venture Capital en Colombia se estima en USD 241 millones en 2025, por debajo de los USD 281 millones de 2024 (-14%), el Agrifoodtech se mantiene como la tercera categoría de inversión, solo por detrás de fintech y software empresarial (incluida la IA).

Dentro de este segmento, la inversión estimada para 2025 alcanza USD 32,6 millones, frente a USD 40,4 millones en 2024, reflejando un ajuste del 19,3% que replica la corrección global del sector, pero sin frenar la creación de nuevas empresas y de iniciativas pioneras que impulsan el emprendimiento en la región.

Prueba de ello, son la reciente creación del Colombia Agrifood Innovation Hub, así como la puesta en marcha del programa de aceleración Raíces, ambos proyectos desarrollados por Eatable Adventures, con el propósito de promover la escalabilidad nacional e internacional de soluciones innovadoras en el sector agroalimentario, así como la conexión estratégica entre emprendedores, industria, inversores e instituciones. Más startups, más empleo y un mapa emprendedor que se expande

La radiografía 2025 identifica 201 startups agrifoodtech, frente a las 163 registradas el año anterior, lo que supone un aumento del 24%. En paralelo, el empleo directo en el sector pasa de 1.970 a 2.153 personas, un crecimiento del 9%. Este salto refleja un ecosistema cada vez más robusto y mejor articulado, al que iniciativas como las impulsadas por Eatable Adventures han contribuido a dar visibilidad y conexión entre sus principales actores.

El mapa geográfico también cambia. Bogotá sigue siendo el principal hub, pero concentra ahora el 40% de las startups (frente al 75% en 2024), mientras Medellín reúne el 16,6% y Cali el 8%, evidenciando una mayor distribución territorial del emprendimiento agrifoodtech y la aparición de nuevos polos de innovación en otras regiones del país.

Talento emprendedor: más experiencia, alta formación y fuerte presencia femenina

El perfil de los equipos fundadores combina experiencia, formación avanzada y diversidad. El 43% de las startups tiene dos cofundadores y un 20% se lanza con un solo fundador. Un 70% de las compañías cuenta con al menos una mujer en el equipo fundador y en el 34% de los casos las mujeres son mayoría, cifras que superan las medias de otros mercados analizados por la aceleradora.

La edad media de los fundadores se sitúa en 39 años; cerca del 69% está entre los 25 y los 45 años, una franja en la que convergen experiencia profesional y capacidad de asumir riesgo emprendedor. Nueve de cada diez fundadores tiene estudios universitarios y más de la mitad ha cursado una maestría, mientras que cerca del 9% cuenta con doctorado.

En términos de trayectoria, el 58% de los equipos combina experiencia previa en el sector agroalimentario con experiencia emprendedora, y otro 30% llega con conocimiento profundo del sector aunque esté creando su primera empresa. Solo un 12% declara no tener experiencia sectorial previa.

Para Eatable Adventures, estos datos reflejan un ecosistema liderado por perfiles sofisticados, capaces de traducir conocimiento técnico en modelos de negocio escalables.

Dónde están las oportunidades: categorías, tickets y brechas de financiación

Por tipo de solución, el agritech concentra el 39,4% de las startups y Innovative Food (nuevos productos, ingredientes y transformación alimentaria) el 32%. Juntas, estas dos categorías agrupan más del 70% del ecosistema, desde herramientas para productores y cadenas de suministro hasta alimentos de alto valor agregado y nuevas propuestas de consumo.

El análisis de inversión muestra un mercado muy temprano: casi el 84% de las rondas se ubican en etapas pre-semilla y semilla, mientras que las series A representan alrededor del 15% y las series B y superiores apenas un 1,3%. Dos de cada tres startups han levantado tickets entre USD 1.000 y 50.000, y un 30% se mueve en el rango de USD 50.000 a 500.000, lo que confirma la necesidad de vehículos de capital que acompañen el salto a escalas mayores.

“Esta segunda edición del reporte recoge de forma fiel las voces de los innovadores que están transformando la cadena agroalimentaria en Colombia. En medio de un entorno global desafiante y de menor inversión, la aparición de nuevas tecnologías, el compromiso de nuestros aliados y la combinación de talento, diversidad de alimentos y riqueza de nuestras tierras nos confirman que el país tiene todo para consolidarse como referente mundial en Agrifoodtech.”, señala Sergio Zúñiga Bohórquez, vicepresidente regional para América Latina de Eatable Adventures.