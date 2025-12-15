CANAL RCN
¿Quiere cerrar el año con broche de oro? Abren más de 700 vacantes para trabajar en Bogotá

Las ofertas son a término indefinido, en varias áreas y son sueldos que pueden ser de hasta cuatro salarios mínimos.

Ofertas de empleo en Bogotá.
Ofertas de empleo en Bogotá. Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
10:00 p. m.
A falta de pocas semanas para que 2025 acabe, la Alcaldía de Bogotá dio una gran noticia: dispuso de cientos de vacantes con las que se puede comenzar el otro año de la mejor manera.

Las ofertas comenzaron a estar disponibles este lunes 15 de diciembre y se podrá acceder hasta el sábado 20 de diciembre. Se busca contratar a graduados de bachiller, técnicos, tecnólogos y profesionales ligados al comercio, logística, salud y atención al cliente, entre otras áreas.

¿Cuáles son los perfiles?

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, la época de final de año suele caracterizarse por un aumento en los contratos temporales, algo que no le genera completa tranquilidad a los interesados.

Por eso, las vacantes ofrecidas son formales a término indefinido. En total, son 704 oportunidades a disposición de la ciudadanía, con sueldos que van de uno a cuatro salarios mínimos.

La lista de vacantes es: vendedor de mostrador, asesora comercial supernumeraria, auxiliar de ruta, ejecutivo telefónico de ventas, operario logístico, supervisor de activaciones, operador de tienda, auxiliar de cocina, operario de producción, administrador de tienda, jefe de enfermería, auxiliar de bodega, auxiliar de enfermería, asesor de call center, telemercaderista, impulsadoras, asesor de cartera, auxiliar mecánico, cajero, comerciante junior; entre otras.

¿Cómo postularse?

Aquellos que estén interesados, podrían ir hacia la Unidad Móvil de Empleo en el Centro Comercial Plaza de las Américas (carrera 71D #6-94 sur). Los funcionarios estarán disponibles para brindar asesoría de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (de lunes a viernes). Durante el sábado, el horario será de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Un punto importante es tener la hoja de vida actualizada en el Portal del Servicio Público de Empleo. Es relevante recordar que los procesos no requieren intermediarios, por lo cual no hay que caer en un engaño de este tipo.

