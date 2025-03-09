CANAL RCN
Aumento del precio de la gasolina genera preocupación entre motociclistas de estratos bajos y medios

El gremio de motociclistas, mayoritariamente de estratos 1, 2 y 3, enfrenta inquietudes ante el posible incremento en el costo del combustible.

septiembre 03 de 2025
08:48 p. m.
El anuncio de un posible aumento en el precio de la gasolina en Colombia ha generado una ola de preocupación entre los motociclistas, especialmente en ciudades como Barranquilla.

Gremio de motociclistas expresa su preocupación por aumento del precio de la gasolina

Este grupo, que representa una parte significativa de la población trabajadora, se enfrenta a la perspectiva de un impacto directo en su economía diaria.

Según cifras oficiales, en Colombia existen más de 12 millones de motocicletas.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) afirma que el 91% de estos vehículos pertenecen a personas de estratos 1, 2 y 3, lo que contradice la percepción de que el aumento en el precio de la gasolina afectaría principalmente a los sectores más acomodados.

“Nosotros como motociclistas sí usamos gasolina, y gastamos todos los días porque tenemos que salir a trabajar. Uno que no gasta gasolina, gasta por lo menos 20, 25 mil pesos de gasolina, eso es en el diario”, aseguró Sebastián Cortéz, motociclista.

La realidad económica de este sector de la población se ve reflejada en las estadísticas. El 33,7% de los propietarios de motocicletas en el país utiliza su vehículo como herramienta de trabajo, lo que significa que un aumento en el costo del combustible tendría un impacto directo en sus ingresos y en la capacidad para sostener a sus familias.

“Nuestras motos son nuestro medio de transporte, nuestro medio de trabajo para poder llevar el sustento a nuestros hogares”, añadió Cristian Santiago Kristen, vocero de repartidores de motociclistas.

La discusión sobre el aumento del precio de la gasolina también ha generado debate sobre quiénes son los mayores consumidores de combustible.

Mientras el presidente Petro asegura que “el pobre no usa casi la gasolina, el que más usa gasolina es el de las cuatro puertas", la realidad es que el impacto se extiende a diversos sectores de la sociedad, incluyendo a usuarios de transporte público y conductores de vehículos particulares.

