Presentan el que será el nuevo pasaporte en Colombia: Gustavo Petro mostró cómo luce

En un anuncio que marca un hito en la soberanía documental del país, el presidente Gustavo Petro presentó oficialmente el diseño y las características del nuevo pasaporte de Colombia.

A través de sus canales oficiales y en declaraciones recientes, el mandatario aseguró que el documento ya se encuentra totalmente disponible para la ciudadanía, destacando que el proceso de creación y validación "pasó por todas las entidades internacionales" correspondientes para garantizar su seguridad y aceptación global.

Este cambio no es solo estético; representa la culminación de una transición administrativa que busca reducir costos para el Estado y mejorar la experiencia del usuario.

El nuevo documento incorpora elementos de alta seguridad que lo sitúan a la vanguardia de los estándares de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).

Así luce el nuevo pasaporte en Colombia

El presidente Petro enfatizó que el nuevo pasaporte no solo es una herramienta de viaje, sino una pieza que refleja la biodiversidad y la riqueza cultural de la nación. No obstante, el mayor orgullo del Ejecutivo radica en la infraestructura técnica que lo respalda.

Además de eso aseguró que "cuando se necesite renovar o tener por primera vez, ya está este pasaporte disponible" y confirmó que se "hará en Colombia completamente", informando que las "máquinas" con las que se produce "ya están" en el país.

Aunque el nuevo diseño ya rige y está disponible, el Gobierno aclaró que los pasaportes actuales con chip siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento. Los colombianos que necesiten tramitar su documento por primera vez o renovarlo por vencimiento a partir de hoy, recibirán automáticamente la nueva versión presentada por el Ejecutivo.

El anuncio más esperado por los ciudadanos es la confirmación de que el documento está listo para su expedición. El presidente aseguró que se han superado los obstáculos logísticos que en años pasados generaron represamientos y dificultades en el agendamiento de citas.

“Hemos ordenado los cambios necesarios para que el ciudadano no sufra. El sistema está disponible, las máquinas están operando y el servicio se agilizará tanto en las sedes de la Cancillería en Bogotá como en toda la red de consulados”, puntualizó Petro.