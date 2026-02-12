CANAL RCN
Economía

Regresa un esperado puente festivo en Colombia en 2026: no ocurría desde hace años

El puente festivo del 20 de julio regresa en 2026 tras varios años. Conozca por qué vuelve el fin de semana largo y cómo queda el calendario de festivos en Colombia.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
06:33 p. m.
En 2026, el calendario laboral traerá una sorpresa que muchos colombianos esperaban desde hace años. Se trata del regreso de un puente festivo tradicional que no coincidía con un lunes desde 2019.

Estamos hablando del Día de la Independencia de Colombia, que, como novedad, este año caerá exactamente un lunes 20 de julio, permitiendo nuevamente un fin de semana largo en una de las fechas más representativas del país.

Este cambio no solo impacta la planificación de viajes y reuniones familiares, sino también la dinámica del turismo interno y la economía informal, que suele moverse con fuerza durante estos descansos extendidos.

El 20 de julio vuelve a ser puente festivo en 2026

Colombia cuenta habitualmente con 18 festivos oficiales al año. Sin embargo, no todos se convierten en puentes, ya que algunas fechas son fijas y otras dependen de la llamada “Ley Emiliani”, promulgada en 1983, que trasladó ciertas celebraciones religiosas al lunes siguiente para fomentar los fines de semana largos.

En los últimos siete años, el 20 de julio había caído en días intermedios o fines de semana, lo que impedía disfrutar de un descanso adicional.

En 2026, la celebración del Día de la Independencia recupera su estatus de puente festivo al coincidir con lunes, algo que no ocurría desde hace varios calendarios.

Este detalle convierte la fecha en uno de los fines de semana largos más esperados del año.

¿Cómo queda el calendario de festivos en Colombia?

Aunque algunos años dan la impresión de tener más días libres, lo cierto es que la tendencia se mantiene en 18 festivos anuales.

En 2026, meses como febrero y septiembre no tendrán días oficiales de descanso, mientras que otras fechas clave sí favorecerán el calendario.

Un aspecto que beneficia este año es que ninguna de las fechas fijas —como lo fue el 1 de enero, 1 de Mayo, 20 de julio, 7 de agosto, 8 y 25 de diciembre— caerá en domingo, lo que evita la pérdida de días festivos.

Así, el puente del 20 de julio se perfila como uno de los más atractivos de 2026, ideal para viajar, celebrar las fiestas patrias o simplemente disfrutar de un merecido descanso.

