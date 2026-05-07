Cómo ahorrar hasta 76 % de agua y pagar menos en servicios públicos

Reducir el consumo de agua en el hogar es una prioridad para miles de familias colombianas ante el aumento de las tarifas de servicios públicos. Expertos aseguran que con cambios en hábitos y el uso de tecnologías eficientes es posible disminuir hasta en 76 % el gasto de agua y bajar el valor de la factura de acueducto.

El incremento en los costos de acueducto, alcantarillado y aseo sigue impactando el presupuesto familiar. Según cifras del DANE, este rubro aumentó cerca de 7,9 % en enero de 2026, mientras el consumo promedio por vivienda en Colombia alcanza los 10,95 metros cúbicos mensuales, equivalentes a más de 10.900 litros de agua.

¿Dónde se consume más agua en una casa?

El baño continúa siendo uno de los espacios con mayor gasto de agua dentro del hogar. Las duchas, sanitarios y lavamanos representan una parte importante del consumo mensual, especialmente cuando se utilizan sistemas tradicionales de alto flujo.

Actualmente existen duchas ahorradoras capaces de limitar el consumo a menos de 9,3 litros por minuto sin afectar la presión. También hay sanitarios de bajo consumo que utilizan menos de cinco litros por descarga, reduciendo significativamente el desperdicio diario.

Otro punto clave está en las griferías eficientes, que disminuyen el flujo de agua hasta cerca de 8,3 litros por minuto. A esto se suman dispositivos como aireadores y controles de temperatura, diseñados para optimizar el uso del recurso en actividades cotidianas.

Pese a la disponibilidad de estas tecnologías, menos del 15 % de los hogares colombianos cuenta actualmente con dispositivos ahorradores.

¿Cómo ahorrar hasta 76 % de agua en el hogar?

Uno de los avances más importantes está en las lavadoras modernas. Los nuevos equipos ajustan automáticamente la cantidad de agua según la carga de ropa, permitiendo reducciones de consumo de hasta 76 % frente a métodos tradicionales.

Además de la tecnología, expertos recomiendan adoptar hábitos simples que generan impacto directo en la factura. Entre ellos aparecen cerrar la llave mientras se cepillan los dientes, reducir el tiempo de la ducha y reutilizar agua para limpieza o riego.

La recolección de agua lluvia también gana terreno como alternativa para tareas domésticas. Sin embargo, solo el 20,6 % de los hogares en Colombia implementa actualmente esta práctica, mientras que apenas el 33,4 % reutiliza agua.

Desde el sector empresarial, compañías aseguran que la demanda de productos eficientes ha crecido por el impacto económico y ambiental del alto consumo de agua.

El ahorro en servicios públicos ya no depende únicamente de reducir gastos, sino de adoptar soluciones sostenibles que permitan optimizar recursos dentro del hogar y aliviar el impacto mensual de la factura.