Bogotá impulsa el emprendimiento local con 140 negocios en diferentes ferias

Hecho en Bogotá: 140 emprendedores participarán en ferias y festivales este septiembre.

Emprendimientos Hecho en Bogotá
Foto: Secretaría Distrital Desarrollo Económico

Noticias RCN

septiembre 07 de 2025
08:24 p. m.
En septiembre de 2025, Hecho en Bogotá se consolida como la vitrina de emprendimiento más importante de la capital.

Un total de 140 negocios locales participarán en eventos de alto impacto como la Feria del Hogar (4 al 21 de septiembre), el Festival Cordillera (13 y 14 de septiembre) y Jazz al Parque (6 y 7 de septiembre).

A esto se suman espacios estratégicos en el Centro Comercial MallPlaza y en el Aeropuerto El Dorado, fortaleciendo la conexión entre los emprendedores y nuevos mercados.

Ferias y festivales: una vitrina para el talento bogotano

La agenda de este mes inicia con la Feria del Hogar, donde 80 emprendimientos exhibirán productos de moda, decoración, joyería, bisutería, accesorios para mascotas y alimentos empacados.

La participación estará organizada en dos turnos: del 4 al 12 y del 13 al 21 de septiembre, en el Pabellón 8, piso 2 de Corferias.

Durante Jazz al Parque, diez negocios harán parte de la Zona de Arte y Emprendimiento en el Parque El Country, mientras que otros veinte se ubicarán en la Plazoleta Pablo VI el mismo fin de semana. Posteriormente, el Festival Cordillera, en el Parque Simón Bolívar, reunirá a veinte negocios locales en su Mercadito Latino el 13 y 14 de septiembre, ofreciendo moda, bisutería y alimentos a los asistentes.

Emprendimientos de moda, hogar y demás durante septiembre en Bogotá

Finalmente, del 22 de septiembre al 5 de octubre, quince emprendimientos de moda, editorial, papelería y productos para el hogar se presentarán en MallPlaza, consolidando un mes clave para la economía local.

Además, Hecho en Bogotá mantiene una presencia permanente en el Aeropuerto Internacional El Dorado con el espacio Paraíso Sello Local, donde actualmente participan cinco negocios de café, chocolates, artículos para bebés, cuidado personal y papelería creativa.

