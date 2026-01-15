Hermanos colombianos crean startup con IA que produce anuncios en segundos y conquista tres continentes

La publicidad digital atraviesa uno de sus momentos de mayor crecimiento a nivel global. Durante 2025, la inversión en este tipo de campañas aumentó un 10,61%, reflejando cómo empresas de todos los tamaños están trasladando sus presupuestos hacia plataformas digitales para ganar visibilidad y competir en mercados cada vez más saturados.

En ese escenario, una startup colombiana decidió intervenir un problema histórico: la complejidad y el alto costo de hacer pauta digital efectiva.

Se trata de una estrategia digital que permite a cualquier emprendedor o pyme, incluso sin conocimientos previos en marketing digital, lanzar anuncios de alto rendimiento en apenas 56 segundos. Hoy, más de 10.000 negocios en América Latina, Estados Unidos y España ya utilizan esta herramienta.

¿Cuál es la IA colombiana que crea anuncios en tiempo récord?

Sale ADS.ai es la primera empresa “IA First” de Colombia, una plataforma diseñada para automatizar la creación y optimización de campañas publicitarias en redes sociales y buscadores.

Juan Osorio, cofundador de Sale ADS.ai, explicó que durante años la pauta digital fue una herramienta poderosa, pero poco accesible.

Este escenario cambió con el desarrollo de Sale ADS.ai que automatiza específicamente la creación y optimización de campañas de pauta publicitaria. A través de inteligencia artificial, nuestra plataforma permite lanzar campañas con un solo clic y en menos de un minuto, reduciendo los tiempos, costos y barreras técnicas asociadas a la publicidad digital.

Asimismo, Osorio aseguró que el “objetivo es democratizar el acceso a campañas de alto rendimiento para ayudar a los pequeños negocios a incrementar sus ventas online”.

Una startup nacida del cruce entre marketing y tecnología

La compañía es liderada por Juan Osorio, conocido en el sector como Juan ADS, estratega digital y fundador de Adschool, junto a su hermano Jamilton Osorio, programador especializado en inteligencia artificial, y el empresario mexicano Marco Lezama, experto en modelos de negocio y escalabilidad.

Esta combinación permitió construir una solución que integra conocimiento humano con automatización inteligente.

El modelo funciona a través de “plantillas” o paquetes de estrategias publicitarias previamente diseñadas por expertos. Estas estructuras, potenciadas por inteligencia artificial, actúan como el cerebro del sistema.

El usuario solo debe adaptar la estrategia a su negocio, mientras la plataforma se encarga de generar automáticamente los anuncios, textos y configuraciones necesarias para cada campaña.