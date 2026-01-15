CANAL RCN
Economía

Hermanos colombianos crean startup con IA que produce anuncios en segundos y conquista tres continentes

En menos de un minuto y con un solo clic, miles de emprendedores están creando campañas publicitarias gracias a una startup colombiana.

Hermanos colombianos crean startup con IA que produce anuncios en segundos y conquista tres continentes
Foto: suministrada a Noticias RCN:

Noticias RCN

enero 15 de 2026
03:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La publicidad digital atraviesa uno de sus momentos de mayor crecimiento a nivel global. Durante 2025, la inversión en este tipo de campañas aumentó un 10,61%, reflejando cómo empresas de todos los tamaños están trasladando sus presupuestos hacia plataformas digitales para ganar visibilidad y competir en mercados cada vez más saturados.

IA en Colombia: las seis tendencias que marcarán la economía digital en 2026
RELACIONADO

IA en Colombia: las seis tendencias que marcarán la economía digital en 2026

En ese escenario, una startup colombiana decidió intervenir un problema histórico: la complejidad y el alto costo de hacer pauta digital efectiva.

Se trata de una estrategia digital que permite a cualquier emprendedor o pyme, incluso sin conocimientos previos en marketing digital, lanzar anuncios de alto rendimiento en apenas 56 segundos. Hoy, más de 10.000 negocios en América Latina, Estados Unidos y España ya utilizan esta herramienta.

La impactante cantidad de empresas que aceleraron su transformación digital en 2025 con IA
RELACIONADO

La impactante cantidad de empresas que aceleraron su transformación digital en 2025 con IA

¿Cuál es la IA colombiana que crea anuncios en tiempo récord?

Sale ADS.ai es la primera empresa “IA First” de Colombia, una plataforma diseñada para automatizar la creación y optimización de campañas publicitarias en redes sociales y buscadores.

Juan Osorio, cofundador de Sale ADS.ai, explicó que durante años la pauta digital fue una herramienta poderosa, pero poco accesible.

Este escenario cambió con el desarrollo de Sale ADS.ai que automatiza específicamente la creación y optimización de campañas de pauta publicitaria. A través de inteligencia artificial, nuestra plataforma permite lanzar campañas con un solo clic y en menos de un minuto, reduciendo los tiempos, costos y barreras técnicas asociadas a la publicidad digital.

Asimismo, Osorio aseguró que el “objetivo es democratizar el acceso a campañas de alto rendimiento para ayudar a los pequeños negocios a incrementar sus ventas online”.

La empresa colombiana de textiles que consolida su crecimiento y compite en el exterior
RELACIONADO

La empresa colombiana de textiles que consolida su crecimiento y compite en el exterior

Una startup nacida del cruce entre marketing y tecnología

La compañía es liderada por Juan Osorio, conocido en el sector como Juan ADS, estratega digital y fundador de Adschool, junto a su hermano Jamilton Osorio, programador especializado en inteligencia artificial, y el empresario mexicano Marco Lezama, experto en modelos de negocio y escalabilidad.

Esta combinación permitió construir una solución que integra conocimiento humano con automatización inteligente.

El modelo funciona a través de “plantillas” o paquetes de estrategias publicitarias previamente diseñadas por expertos. Estas estructuras, potenciadas por inteligencia artificial, actúan como el cerebro del sistema.

El usuario solo debe adaptar la estrategia a su negocio, mientras la plataforma se encarga de generar automáticamente los anuncios, textos y configuraciones necesarias para cada campaña.

Google apuesta por la energía nuclear: firma acuerdo con la startup Kairos
RELACIONADO

Google apuesta por la energía nuclear: firma acuerdo con la startup Kairos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 15 de enero de 2026

Automovilismo

Motos ruidosas en Colombia serán multadas fuertemente en 2026: este es el valor

Secretaria de Movilidad

Multa por transitar en el día sin carro y sin moto en Bogotá subió en 2026: esto pagarán los infractores

Otras Noticias

La casa de los famosos

Definitivo: esta fue la decisión del público con Jay Torres en La Casa de los Famosos Colombia

Tras varios días de aislamiento en el loft de los famosos, el público decidió sobre el futuro del puertorriqueño en la competencia.

EPS

¿El ministro de Salud desconoce el calvario de los pacientes afiliados a la Nueva EPS?

Pacientes denuncian falta de medicamentos vitales, mientras hospitales reportan deudas millonarias. El ministro de Salud dijo desconocer la situación en detalle.

Australia

Australia bloquea 4,7 millones de perfiles de menores en redes sociales

Independiente Santa Fe

Santa Fe sacó empate de oro ante Junior en Barranquilla y definirá la Superliga en El Campín

Chocó

Militares heridos en ataque con drones en Chocó no han podido ser rescatados