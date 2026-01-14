La empresa colombiana de textiles que consolida su crecimiento y compite en el exterior

La industria de la moda en Colombia cerró 2025 con cifras sin precedentes. De acuerdo con proyecciones de Inexmoda, el sector movilizó cerca de $36,5 billones de pesos, reflejando un mercado cada vez más competitivo y dinámico.

En este contexto, el grupo textil NCS Brands se posicionó como uno de los protagonistas del segmento de moda urbana, al registrar un crecimiento del 22,68% frente a 2024.

El desempeño del grupo estuvo apalancado en una estrategia de diversificación de marcas y categorías, que le permitió responder a las nuevas dinámicas de consumo.

Su marca insignia, QUEST, mantuvo un ritmo sólido de crecimiento con un aumento del 20,78 % en ventas, mientras que QST, su propuesta más reciente, se consolidó como una de las grandes revelaciones del año al multiplicar su tamaño por cuatro y alcanzar ocho puntos de venta a nivel nacional.

Marcas, categorías y alianzas que impulsaron el crecimiento

En total, NCS Brands logró poner en el mercado 3.380.458 prendas durante 2025, una cifra que supera en más de 596.000 unidades el volumen registrado el año anterior. Este resultado fue impulsado, principalmente, por la fortaleza de la categoría de Jeans, que aportó el 14% del crecimiento del grupo.

“La diversidad de nuestro portafolio fue clave para sostener el ritmo de ventas durante 2025, pues la categoría de Jeans fue el principal impulsor del crecimiento con una contribución del 14%, seguida por el calzado, que aportó un 9%”, explicó Francisco Chaux, gerente general de NCS Brands.

Asimismo, indicó que contaron con la colaboración JC95 con Juan Guillermo Cuadrado, que ha sido la primera alianza de calzado en el país con un deportista de élite nacional.

Expansión internacional de textiles colombianos

El crecimiento de NCS Brands también se reflejó en la ampliación de su red física. Entre 2023 y 2025, el grupo inauguró 44 nuevas tiendas, alcanzando un total de 181 puntos de venta en el país al cierre del año pasado.

La compañía ya inició operaciones internacionales de expansión en México, donde estima ventas cercanas a los $5.000 millones durante su primer año, y analiza su desembarco en Guatemala y Costa Rica.

Estos mercados, identificados como estratégicos para la región, representan una oportunidad para posicionar la moda urbana colombiana y consolidar la etiqueta “Hecho en Colombia” en el comercio internacional.