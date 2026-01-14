CANAL RCN
Economía

La empresa colombiana de textiles que consolida su crecimiento y compite en el exterior

En un año histórico para la industria de la moda en Colombia, NCS Brands se consolidó como uno de los actores más dinámicos del sector y anunció planes de internacionalización para 2026.

La empresa de textiles colombiana que consolida su crecimiento y compite en el exterior
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

enero 14 de 2026
06:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La industria de la moda en Colombia cerró 2025 con cifras sin precedentes. De acuerdo con proyecciones de Inexmoda, el sector movilizó cerca de $36,5 billones de pesos, reflejando un mercado cada vez más competitivo y dinámico.

Estas son las cuatro tendencias que transformarán la moda urbana en 2026
RELACIONADO

Estas son las cuatro tendencias que transformarán la moda urbana en 2026

En este contexto, el grupo textil NCS Brands se posicionó como uno de los protagonistas del segmento de moda urbana, al registrar un crecimiento del 22,68% frente a 2024.

El desempeño del grupo estuvo apalancado en una estrategia de diversificación de marcas y categorías, que le permitió responder a las nuevas dinámicas de consumo.

Su marca insignia, QUEST, mantuvo un ritmo sólido de crecimiento con un aumento del 20,78 % en ventas, mientras que QST, su propuesta más reciente, se consolidó como una de las grandes revelaciones del año al multiplicar su tamaño por cuatro y alcanzar ocho puntos de venta a nivel nacional.

La moda en Colombia acelera su crecimiento y apuesta por el comercio digital
RELACIONADO

La moda en Colombia acelera su crecimiento y apuesta por el comercio digital

Marcas, categorías y alianzas que impulsaron el crecimiento

En total, NCS Brands logró poner en el mercado 3.380.458 prendas durante 2025, una cifra que supera en más de 596.000 unidades el volumen registrado el año anterior. Este resultado fue impulsado, principalmente, por la fortaleza de la categoría de Jeans, que aportó el 14% del crecimiento del grupo.

“La diversidad de nuestro portafolio fue clave para sostener el ritmo de ventas durante 2025, pues la categoría de Jeans fue el principal impulsor del crecimiento con una contribución del 14%, seguida por el calzado, que aportó un 9%”, explicó Francisco Chaux, gerente general de NCS Brands.

Asimismo, indicó que contaron con la colaboración JC95 con Juan Guillermo Cuadrado, que ha sido la primera alianza de calzado en el país con un deportista de élite nacional.

¿Cómo le ha ido a la industria textil con el arancel del 40% para las importaciones al país?
RELACIONADO

¿Cómo le ha ido a la industria textil con el arancel del 40% para las importaciones al país?

Expansión internacional de textiles colombianos

El crecimiento de NCS Brands también se reflejó en la ampliación de su red física. Entre 2023 y 2025, el grupo inauguró 44 nuevas tiendas, alcanzando un total de 181 puntos de venta en el país al cierre del año pasado.

La compañía ya inició operaciones internacionales de expansión en México, donde estima ventas cercanas a los $5.000 millones durante su primer año, y analiza su desembarco en Guatemala y Costa Rica.

Estos mercados, identificados como estratégicos para la región, representan una oportunidad para posicionar la moda urbana colombiana y consolidar la etiqueta “Hecho en Colombia” en el comercio internacional.

Remoción de aranceles a telas y cueros tiene enfrentados a los miembros del sector textil colombiano
RELACIONADO

Remoción de aranceles a telas y cueros tiene enfrentados a los miembros del sector textil colombiano

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 14 de enero de 2026

Gobierno Nacional

El impacto al bolsillo de los colombianos por bonos de deuda que emitió el Gobierno Nacional

Inflación

Inflación 2026: así golpeará el costo de vida a la clase media este trimestre

Otras Noticias

Venezuela

Esta es la absurda respuesta del régimen de por qué Delcy Rodríguez no viaja a EE. UU.

En medio de las negociaciones para la transición política en Venezuela, Jorge Rodríguez dio a conocer la razón por la que la presidenta interina no puede viajar a Estados Unidos.

Risaralda

Frustran intento de fleteo en Dosquebradas: un capturado y un prófugo

Durante el hecho se produjo un intercambio de disparos entre los presuntos delincuentes y los escoltas, sin que se registraran personas lesionadas por arma de fuego.

La casa de los famosos

Polémica actividad: así fue el discutido juicio en La Casa de los Famosos Colombia

Millonarios

Falcao García fue abucheado en La Bombonera en su regreso con Millonarios

Medicamentos

Pastillas para dormir: ¿cuáles son sus riesgos y efectos secundarios en el cuerpo?