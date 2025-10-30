Darán incentivos por factura de servicio público: estos son los beneficios que tendrán

Con el objetivo por modernizar sus procesos y promover la sostenibilidad, una de las principales empresas de servicios públicos de la región ha anunciado un atractivo programa de incentivos para sus usuarios.

El beneficio está directamente ligado a un importante cambio en la modalidad de recepción de la factura, invitando a los ciudadanos a migrar del tradicional formato impreso al más eficiente y ecológico formato digital.

Se trata de la factura del acueducto de Bogotá, ampliamente utilizado por cientos de miles de hogares y empresas, y el cual ha puesto en marcha esta iniciativa con el objetivo de reducir drásticamente el uso de papel, optimizar sus procesos de distribución y, al mismo tiempo, recompensar la colaboración ciudadana en pro del medio ambiente.

La medida se enmarca dentro de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial y de transformación digital que la compañía viene implementando en los últimos años.

Beneficios que tendrán los ciudadanos por factura del agua digital

El beneficio ofrecido a los usuarios que se acojan a la factura digital es un estímulo tangible que va más allá del simple ahorro de papel.

Según se ha podido conocer, la empresa ofrecerá una entrada gratuita o un descuento significativo en un centro cultural o de entretenimiento de gran afluencia. Una de las primeras alianzas confirmadas es con Maloka, un reconocido centro interactivo de ciencia y tecnología, donde los usuarios registrados podrán obtener una entrada sin costo.

La vigencia de este incentivo es por un periodo limitado, inicialmente anunciado hasta el próximo viernes 31 de octubre, lo que ha generado una rápida movilización de los usuarios. Se estima que más de 300.000 clientes potenciales podrán acceder a esta recompensa durante el corto periodo de la campaña, impulsando de forma acelerada la transición hacia el formato digital.

¿Cómo será el proceso para obtener estos beneficios?

El proceso para acceder a este beneficio ha sido diseñado para ser extremadamente sencillo. Los ciudadanos interesados solo deben ingresar a la página web o la aplicación móvil de la empresa de servicios públicos.

Allí, deben ubicar la opción de "Factura Digital" o "Suscripción Electrónica" y seguir unos pocos pasos de registro. Este proceso generalmente incluye la validación de la identidad del titular del servicio y la confirmación de la dirección de correo electrónico a donde se enviará la factura de ahora en adelante.

Al finalizar el registro, el sistema enviará un mensaje de confirmación al correo electrónico del usuario, el cual debe ser validado para completar el proceso. Una vez activada la suscripción, el cliente comenzará a recibir su factura exclusivamente por vía digital.

Es fundamental destacar que, para disfrutar del beneficio en el centro de entretenimiento o cultural aliado, los usuarios deberán presentar el soporte que acredite su registro en la factura virtual, ya sea impreso o en la pantalla de su dispositivo móvil.