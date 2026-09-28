Cédulas falsas y huellas de silicona: así intentan burlar la biometría

Una mujer fue capturada en Dosquebradas cuando intentaba vender un lote ajeno con una cédula modificada y huellas dactilares de silicona. El caso puso nuevamente bajo la lupa los controles de identificación biométrica en Colombia.

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Una cédula modificada, huellas dactilares reproducidas en silicona y un negocio inmobiliario por cientos de millones de pesos. Lo que parecía una transacción normal en una notaría de Dosquebradas, Risaralda, terminó revelando una modalidad de suplantación cada vez más sofisticada.

La mujer fue capturada cuando intentaba vender por $400 millones un lote que pertenecía a una víctima del terremoto. Durante el procedimiento, las autoridades encontraron el documento alterado y las reproducciones sintéticas de las huellas que llevaba adheridas a sus dedos.

El caso abre una pregunta que va más allá de esta investigación: ¿qué tan preparados están los sistemas de identificación para detectar cuando una persona intenta hacerse pasar por otra?

¿Una huella de silicona puede engañar a un sistema biométrico?

La biometría permite comparar características físicas de una persona, como sus huellas dactilares o su rostro, con información previamente registrada.

Pero existe una diferencia entre comprobar que un patrón coincide y determinar que la persona que está frente al dispositivo es realmente quien dice ser.

Fredy Aguiar, BDM de Become Digital, explica que uno de los retos está precisamente en esa segunda comprobación. Según el experto, algunos sistemas requieren mecanismos de “prueba de vida” o Liveness Detection, diseñados para identificar si detrás de una huella o un rostro existe una persona real y presente en ese momento.

“Este caso en puntual, expone nuevamente la vulnerabilidad tanto en el hardware actual como en los esquemas de autenticación mono biométricos que hay en varias regiones de Colombia”, explica Fredy Aguiar, BDM (Business Development Manager) de Become Digital.

Según el directivo de Become Digital, una lectura biométrica convencional es susceptible a ataques de presentación cuando el sistema no cuenta con mecanismos suficientes para distinguir entre una característica física auténtica y una réplica. La prueba de vida incorpora elementos como el análisis de profundidad, textura, reflejos y microexpresiones para identificar intentos de suplantación.

¿Cuántos casos de suplantación ha detectado Colombia?

La Registraduría Nacional informó que durante 2025 canceló 119 cédulas por falsa identidad y detectó 86 intentos de suplantación que pudieron ser evitados mediante controles de biometría dactilar y facial.

La entidad también ha fortalecido sus mecanismos de verificación. Desde 2025 implementó un control de reconocimiento facial uno a uno durante la preparación y expedición de documentos, además de modelos de alertas para identificar situaciones que requieren verificaciones adicionales.

El problema, sin embargo, no desaparece cuando se fortalece un sistema. Las técnicas de fraude también evolucionan.

La propia Registraduría señala que la cédula digital incorpora tecnología de identificación biométrica facial y dactilar, mientras que su versión física utiliza policarbonato y diferentes elementos de seguridad para dificultar su falsificación.

El desafío está entonces en combinar diferentes capas de verificación: documento, biometría, prueba de vida y consulta de información oficial.

En sectores como el inmobiliario y financiero, una suplantación puede terminar en la transferencia irregular de un inmueble, la aprobación de un crédito o la apertura fraudulenta de productos financieros.

El caso de Dosquebradas demuestra que los delincuentes también están buscando nuevas formas de superar los controles. La pregunta para las instituciones es si sus sistemas están evolucionando con la misma velocidad.