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Artesano de Chocó que perdió su taller en el terremoto llevará su filigrana a París

Abelino Palacio representará a Colombia en París tras perder su taller de orfebrería tras la tragedia del pasado 10 de agosto.

Artesano de Chocó que perdió su taller en el terremoto llevará su filigrana a París
Foto: AFP / suministrada a Noticias RCN.

Yhonay Díaz

septiembre 28 de 2026
05:00 a. m.
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El terremoto del 10 de agosto destruyó el taller de orfebrería de Abelino Palacio Rentería en el Chocó, pero no logró acabar con el conocimiento que durante años ha utilizado para transformar metales en piezas de filigrana.

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Ahora, el artesano se prepara para viajar a Francia y representar a Colombia en Territorios Vivos París 2026, una iniciativa que reunirá a creadores, campesinos y jóvenes diseñadores en el marco de la Semana de la Moda en París.

Palacio viajará el próximo 27 de septiembre junto con una delegación que llevará a Francia expresiones de la artesanía, la moda y los saberes tradicionales de diferentes regiones del país.

Algunas de sus propias creaciones harán parte de la muestra, incluidos trabajos especiales en filigrana que serán incorporados a una colección en detalles como botones y otras piezas destinadas a la exposición museográfica.

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La historia de Abelino se integrará con la de campesinos y artesanos de Cundinamarca, quienes presentarán trabajos en cuero y marroquinería.

A esta delegación también se sumarán creadores que trabajan con diferentes materiales y técnicas, además de jóvenes diseñadores interesados en convertir los conocimientos tradicionales en propuestas contemporáneas.

La participación se desarrolla a través de LOZANO, el verdadero lujo, una casa colombiana fundada por Jorge Lozano, cuya propuesta busca vincular el diseño con los oficios artesanales y materiales de valor patrimonial, como el cuero, los metales nobles y las piedras preciosas.

La marca plantea una filosofía basada en cinco conceptos: tierra, manos, patrimonio, transformación y Colombia. Su fundador sostiene que el trabajo de los artesanos y campesinos debe tener oportunidades de exposición más allá del país.

“Queremos que esos campesinos y artesanos que durante generaciones han trabajado el cuero, los metales, las piedras y otros oficios puedan tener la oportunidad de mostrar su talento fuera del país”, explicó Lozano.

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Una agenda de intercambio y exhibición en París

Territorios Vivos París 2026 es una iniciativa liderada por ASODAMAS Colombia. La delegación permanecerá en Francia hasta el 5 de octubre y participará en actividades académicas, encuentros con artesanos franceses, intercambio de técnicas, experiencias museográficas y espacios destinados a fortalecer la comercialización y el acceso a mercados internacionales.

Los maestros artesanos deberán llevar piezas terminadas o en proceso para mostrar directamente sus conocimientos y técnicas durante los encuentros.

Uno de los momentos centrales de la programación será el 3 de octubre. En la Maison de l’Amérique Latine se realizará la experiencia museográfica “Hilos de Territorio”, enfocada en visibilizar el patrimonio cultural vivo, los saberes ancestrales y las historias de los maestros artesanos.

Posteriormente, en el Pavillon Dauphine, se desarrollará la Pasarela Territorios Vivos ASODAMAS de Colombia, con la participación de diseñadores y artesanos de diferentes regiones.

La iniciativa también contempla que los conocimientos adquiridos durante el intercambio con creadores franceses puedan ser replicados posteriormente en Colombia.

Para Abelino Palacio, el viaje tendrá un significado que va más allá de la exposición de sus piezas. Después de perder el taller donde ejercía su oficio, llevará a París una parte de la tradición artesanal de Chocó.

Sus creaciones representarán el trabajo de sus manos y los conocimientos que conserva, en una experiencia que busca mostrar cómo los oficios, la memoria y el patrimonio cultural pueden abrir nuevas oportunidades para las comunidades colombianas.

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