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Duro sismo se sintió en República Dominicana: videos registraron los momentos de pánico

Varios videos en redes sociales registraron el movimiento telúrico.

Foto: SGC

Noticias RCN

septiembre 27 de 2026
09:47 p. m.
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Un temblor de tierra de magnitud 4.8 sacudió fuertemente la tarde de este domingo el territorio de la República Dominicana, generando momentos de tensión y zozobra entre los ciudadanos, especialmente en el Gran Santo Domingo y la región oriental del país.

De acuerdo con los datos preliminares compartidos por los organismos de emergencia y servicios sismológicos, el movimiento telúrico se registró exactamente a las 5:49 de la tarde.

Fuerte temblor se reportó este domingo 27 de septiembre en varias zonas del país: este fue el epicentro
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El epicentro fue localizado en el municipio de Ramón Santana, perteneciente a la provincia de San Pedro de Macorís, situándose a una distancia aproximada de 86 kilómetros al este de la ciudad de Santo Domingo. El fenómeno tuvo una profundidad considerable, lo que facilitó que las ondas sísmicas se propagaran con amplitud y fueran percibidas de manera intensa en múltiples provincias del territorio nacional e incluso en zonas vecinas como Puerto Rico.

Así se vivió el sismo en República Dominicana

Este evento de la tarde no fue el único registrado durante la jornada dominical. Horas antes, en las primeras horas de la mañana, la tierra ya había sentido otro movimiento telúrico de magnitud preliminar 4.1 con epicentro cercano a la provincia de Monte Plata y zonas de Santo Domingo. Sin embargo, el sismo de la tarde acaparó la atención general debido a su mayor intensidad y a la sacudida que se prolongó por varios segundos.

En la capital dominicana, miles de personas que se encontraban en espacios públicos, centros comerciales y eventos culturales —como la Feria del Libro— optaron por evacuar preventivamente los edificios y salir a las calles ante la fuerza del temblor.

En las redes sociales, numerosos usuarios reportaron la intensidad del movimiento y expresaron su inquietud, sumando además críticas y quejas debido a que los sistemas de alerta temprana en dispositivos móviles no se activaron de manera oportuna en los teléfonos celulares de la ciudadanía.

Hasta el momento de cierre de este reporte, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y los cuerpos de socorro no han reportado daños materiales significativos, personas heridas ni víctimas fatales a consecuencia del movimiento telúrico.

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