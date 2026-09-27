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Turismo sorprende en Colombia: estos destinos aumentaron hasta 63% la llegada de viajeros internacionales

El turismo crece en Colombia y nuevos destinos ganan terreno. Vaupés, Guaviare y Guainía registraron importantes aumentos de viajeros internacionales.

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Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 27 de 2026
08:27 p. m.
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El turismo en Colombia continúa mostrando señales de crecimiento durante 2026 y no solo en los destinos tradicionalmente visitados por extranjeros.

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Departamentos como Vaupés, Guaviare y Guainía registraron importantes aumentos en la llegada de viajeros internacionales, una tendencia que evidencia el interés por conocer nuevos territorios del país.

Durante el primer trimestre de 2026, Colombia recibió 1.584.378 visitantes no residentes, según cifras de Migración Colombia procesadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En ese periodo, los viajes y el transporte aéreo de pasajeros generaron US$3.146 millones en divisas, un crecimiento del 9,4 % frente al año anterior.

¿Cuáles son los destinos de Colombia donde más creció el turismo?

Aunque Bogotá, Antioquia y Bolívar continúan concentrando buena parte de las llegadas internacionales, otros territorios empiezan a ganar protagonismo.

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Durante el primer semestre de 2026, Vaupés registró un crecimiento del 63,2 % en las llegadas internacionales, mientras que Guaviare aumentó 24,7 % y Guainía, 21,9 %, según ANATO, con base en información de Migración Colombia.

En contraste, Bogotá concentró el 35,8 % de las llegadas de extranjeros, seguida de Antioquia, con 24,8%, y Bolívar, con 18,9%.

“Colombia ha hecho un trabajo muy importante para posicionarse como destino turístico. Ahora el desafío es que toda la experiencia esté a la altura de esa promesa”, explicó Santiago Saavedra, gerente de Negocio Empresas de Aseguradora Solidaria de Colombia.

Crecimiento del turismo trae nuevos desafíos para hoteles

La llegada de más visitantes también representa retos para hoteles y otros alojamientos, especialmente en seguridad, infraestructura y atención de emergencias.

Según Saavedra, los establecimientos deben fortalecer su capacidad para responder ante accidentes, pérdida o daño de pertenencias, inconvenientes relacionados con alimentos y otras situaciones que puedan afectar a sus huéspedes.

En agosto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó además la actualización del Plan Estratégico de Seguridad Turística 2026, enfocado en fortalecer la prevención de riesgos y avanzar hacia destinos más seguros y sostenibles en Colombia.

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