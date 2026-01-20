Novedosa estrategia para reducir accidentes industriales en Colombia

La siniestralidad laboral continúa siendo uno de los principales desafíos para la productividad y la sostenibilidad de las industrias en Colombia. Solo en el primer trimestre de 2025 se registraron 127.065 accidentes laborales, lo que equivale a un promedio de 1.412 incidentes diarios, además de más de 2.700 enfermedades laborales calificadas, según los datos más recientes del Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En ese mismo periodo, 89 trabajadores perdieron la vida por causas asociadas a su empleo, una cifra que evidencia que en el país ocurre casi una muerte laboral al día.

Este panorama ha acelerado la adopción de nuevas estrategias de prevención basadas en tecnología. Cada vez más compañías están migrando de modelos reactivos hacia esquemas predictivos apoyados en inteligencia artificial, simuladores digitales y sistemas de monitoreo en tiempo real, tecnologías que hoy se consolidan como una nueva línea de defensa frente a los riesgos industriales.

“Hoy la seguridad industrial ya no depende únicamente de procedimientos y controles físicos. La tecnología permite observar, analizar y anticipar comportamientos de riesgo en tiempo real, lo que transforma de fondo la forma en que las organizaciones previenen accidentes”, explica Carolina López Pérez, gerente técnica para Latinoamérica de SACS Group.

Con IA buscan reducir accidentes industriales en Colombia

En este nuevo enfoque, la inteligencia artificial cumple un papel central. A través del análisis de grandes volúmenes de datos históricos y operativos, los modelos predictivos permiten identificar patrones que suelen preceder a los incidentes, detectar desviaciones tempranas y activar medidas preventivas antes de que el riesgo se materialice. “La IA no reemplaza la experiencia humana, pero sí la potencia, permitiendo decisiones basadas en evidencia y no solo en la intuición”, señala López Pérez.

De forma complementaria, los sistemas de monitoreo digital fortalecen la capacidad de respuesta en tiempo real. Sensores, plataformas IoT y tableros de control recopilan información permanente sobre el estado de los equipos, las condiciones operativas y los ciclos de mantenimiento.

Cuando se detectan anomalías, estos sistemas activan alertas automáticas y protocolos de seguridad que reducen significativamente la probabilidad de incidentes mayores.

Este ecosistema tecnológico se completa con el uso de simuladores avanzados y gemelos digitales, herramientas que permiten recrear escenarios operativos complejos y situaciones de emergencia sin exponer a los trabajadores a peligros reales. Estas soluciones facilitan el entrenamiento, la evaluación de respuestas y la optimización de procesos, además de anticipar condiciones críticas y realizar ajustes preventivos antes de que el riesgo escale.

Sectores como manufactura, energía, petroquímica y construcción ya están viendo resultados concretos con la implementación de estas tecnologías, no solo en la reducción de accidentes laborales, sino también en la continuidad operativa y la eficiencia de sus procesos. Al mismo tiempo, este avance redefine el rol del talento humano, que pasa de una función estrictamente operativa a una más estratégica, enfocada en la supervisión de sistemas inteligentes, el análisis de datos y la toma de decisiones informadas.

“Estas tecnologías no solo optimizan la operación, sino que salvan vidas, porque permiten actuar antes de que ocurra un accidente y no solo después. La prevención inteligente es hoy la única vía para cambiar las cifras de siniestralidad que siguen afectando a los trabajadores colombianos”, agrega la gerente técnica de SACS Group.

De cara a los próximos años, los expertos anticipan una mayor integración de IA, big data, simulaciones avanzadas y gemelos digitales en los programas de seguridad industrial, especialmente en contextos donde los riesgos operativos se combinan con amenazas naturales. En ese escenario, invertir en tecnología 4.0 deja de ser una decisión operativa para convertirse en una apuesta estratégica por la protección de las personas, los activos y la sostenibilidad del negocio.