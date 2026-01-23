Icetex ajustó y bajó sus tasas de interés para este 2026: conozca de cuánto fue

El Icetex anunció oficialmente una disminución en las tasas de interés para sus créditos educativos durante el año 2026. Esta medida, impulsada por el comportamiento favorable de la inflación y ajustes en el margen adicional de la entidad, beneficiará tanto a nuevos usuarios como a aquellos que ya se encuentran en etapa de pago.

Para este 2026, la reducción base anunciada es de 0,1 puntos porcentuales en el spread o margen adicional efectivo anual. Aunque la cifra parece pequeña a simple vista, el impacto real en el bolsillo de los colombianos es mayor debido a la caída del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que cerró el 2025 en un 5,10%.

La disminución del IPC acumulado frente a años anteriores, sumada al recorte del spread, permite que las tasas efectivas anuales para 2026 se ubiquen en rangos mucho más competitivos que en el pasado.

Desde la entidad se resaltó que las tasas de interés de los créditos educativos continúan ubicándose en un rango que oscila entre IPC + 7 % e IPC + 12 %, de acuerdo con el tipo de línea de financiación del usuario.

Guía paso a paso: Cómo solicitar su crédito educativo en 2026

Si planeas iniciar estudios en el primer o segundo semestre de este año, sigue este proceso digital y gratuito:

Elección de la línea de crédito

Ingresa al portal oficial del Icetex y compara las líneas según tu necesidad: Tú eliges: 0%, 30%, 60% o 100%. Estas opciones determinan qué porcentaje del crédito pagarás mientras estudias y cuánto al finalizar.

Formulario de solicitud y estudio crediticio

Diligencia el formulario de solicitud en la página web. En este paso, deberás registrar los datos de tu deudor solidario (si la línea lo requiere) para que la entidad realice el estudio de antecedentes crediticios ante la Cifin.

Cargue de documentos

Una vez aprobado el deudor, recibirás un correo electrónico con acceso a la plataforma de cargue documental. Los documentos básicos suelen ser:

Documento de identidad (legible).

Recibo de servicio público de la residencia del núcleo familiar.

Certificado de admisión de la Institución de Educación Superior (IES)

Legalización del crédito

Si los documentos son validados, el crédito pasa a estado de "Legalización". Si tu universidad tiene convenio, el proceso se hace directamente con la oficina de admisiones o financiera de tu institución.