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Nueva variación en el precio del dólar en el cierre de hoy 3 de septiembre de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 3 de septiembre.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 03 de 2026
02:55 p. m.
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El precio del dólar en Colombia, de acuerdo con el Banco de la República, abrió este 3 de septiembre de 2026 en 3.150,00 pesos.

Sin embargo, al final de la jornada, la divisa estadounidense perdió algunos pesos y, finalmente, cerró con tendencia a la baja.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 3 de septiembre de 2026

Tras su respectivo monitoreo, el Banco de la República reveló que el dólar cerró este 3 de septiembre de 2026 exactamente en 3.142,650 pesos.

Es decir que, haciendo el balance con el precio de apertura, la disminución fue de 7,35 pesos.

Además, la entidad bancaria también informó que la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.141,369 pesos, mientras que la Tasa Representativa del Mercado de este jueves fue de 3.140,55 pesos.

Esto es lo que han planteado los expertos tras los últimos cambios en el precio del dólar

"En la región, el peso colombiano revirtió con fuerza parte de su apreciación reciente, con el USDCOP subiendo más de un 5% en la semana y devolviendo al tipo de cambio hacia la zona de 3.200 pesos", sostuvo Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66.

"Si bien el dólar ha abierto levemente a la baja en las últimas jornadas, una mayor escalada que impulse al petróleo al alza y eleve el VIX actuaría como amplificador de presión sobre las monedas emergentes, independientemente de lo que digan los datos macro", concluyó.

¿Cómo se están comprando los dólares en las casas de cambio?

En promedio, se han detectado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

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  • Bogotá: 3.180 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Medellín: 3.290 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
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