CANAL RCN
Economía

Icetex suspende importante subsidio a estudiantes en Colombia: créditos subirán en gran medida

La entidad anunció qué pasará con los créditos de estos estudiantes en el país.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
07:03 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A partir del segundo semestre de 2025, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ha suspendido el subsidio a la tasa de interés que beneficiaba a un gran número de jóvenes, lo que se traduce en un aumento significativo de sus cuotas de crédito, que pasarán del 5,08% al 16,51%.

La decisión, que ya había sido notificada a los beneficiarios a través de correos electrónicos, ha generado una ola de preocupación en los estudiantes. La medida, según la entidad, se debe a la difícil situación fiscal que atraviesa el país, que ha obligado al Gobierno a cesar este tipo de apoyos financieros.

Corte exhorta al ICETEX a garantizar respuestas claras a solicitudes de beneficiarios
RELACIONADO

Corte exhorta al ICETEX a garantizar respuestas claras a solicitudes de beneficiarios

“Durante tu proceso formativo, has contado con apoyos otorgados por la Nación, entre ellos el subsidio a la tasa de interés, el cual ha contribuido a tu bienestar y al desarrollo de tu proyecto académico. Sin embargo, el país hoy vive una compleja situación fiscal que como nación estamos enfrentando. Por esto, debemos informarte que a partir del período académico del año (2025-2) tu crédito educativo no tendrá subsidio a la tasa de interés, a cargo del gobierno nacional”, se lee en el comunicado.

Lo anterior ha llevado a que los créditos regresen a las condiciones originales pactadas, sin el beneficio del subsidio.

Tasas de interés tendrán cambio crucial

Las tasas de interés para los estudiantes con créditos del Icetex han sufrido un cambio significativo debido a la suspensión del subsidio por parte de la entidad.

Los créditos, que anteriormente contaban con una tasa subsidiada, ahora han regresado a las condiciones inicialmente pactadas, lo que ha generado un aumento en las cuotas para miles de jóvenes.

De acuerdo con la información oficial del Icetex, la tasa de interés de los créditos educativos es variable y se ajusta anualmente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE. Dado que el IPC para el año 2024 fue del 5,20%.

El nuevo examen que presentarán los estudiantes en Colombia: así será “Quiero Ser, Quiero Saber”
RELACIONADO

El nuevo examen que presentarán los estudiantes en Colombia: así será “Quiero Ser, Quiero Saber”

Bajo ese contexto, la suspensión del subsidio ha llevado a que las cuotas de los estudiantes que tenían una tasa de interés preferencial (por ejemplo, del 5,08% nominal anual) se dupliquen o incluso tripliquen, pasando en algunos casos al 16,51% nominal anual mes vencido, que corresponde a la tasa de mora del 17,82% efectivo anual.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 4 de septiembre de 2025

Resultados lotería

Resultados de El Dorado Tarde del 4 de septiembre de 2025: números ganadores

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 4 de septiembre de 2025

Otras Noticias

James Rodríguez

El nuevo récord que alcanzó James Rodríguez con la selección Colombia: sigue haciendo historia

James Rodríguez pasó a Radamel Falcao García y alcanzó un nuevo récord con su amada selección Colombia.

Transmilenio

VIDEO | Momento en el que encapuchado lanzó una bomba contra Transmilenio cerca a la Nacional

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció al respecto y rechazó el acto de vandalismo.

Estados Unidos

Cientos de surcoreanos detenidos en redada migratoria en EE. UU.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 5 de septiembre de 2025

Superintendencia de Salud

Supersalud fortalece control sobre gestores farmacéuticos para garantizar entrega de medicamentos