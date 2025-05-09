Icetex suspende importante subsidio a estudiantes en Colombia: créditos subirán en gran medida

A partir del segundo semestre de 2025, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ha suspendido el subsidio a la tasa de interés que beneficiaba a un gran número de jóvenes, lo que se traduce en un aumento significativo de sus cuotas de crédito, que pasarán del 5,08% al 16,51%.

La decisión, que ya había sido notificada a los beneficiarios a través de correos electrónicos, ha generado una ola de preocupación en los estudiantes. La medida, según la entidad, se debe a la difícil situación fiscal que atraviesa el país, que ha obligado al Gobierno a cesar este tipo de apoyos financieros.

“Durante tu proceso formativo, has contado con apoyos otorgados por la Nación, entre ellos el subsidio a la tasa de interés, el cual ha contribuido a tu bienestar y al desarrollo de tu proyecto académico. Sin embargo, el país hoy vive una compleja situación fiscal que como nación estamos enfrentando. Por esto, debemos informarte que a partir del período académico del año (2025-2) tu crédito educativo no tendrá subsidio a la tasa de interés, a cargo del gobierno nacional”, se lee en el comunicado.

Lo anterior ha llevado a que los créditos regresen a las condiciones originales pactadas, sin el beneficio del subsidio.

Tasas de interés tendrán cambio crucial

Las tasas de interés para los estudiantes con créditos del Icetex han sufrido un cambio significativo debido a la suspensión del subsidio por parte de la entidad.

Los créditos, que anteriormente contaban con una tasa subsidiada, ahora han regresado a las condiciones inicialmente pactadas, lo que ha generado un aumento en las cuotas para miles de jóvenes.

De acuerdo con la información oficial del Icetex, la tasa de interés de los créditos educativos es variable y se ajusta anualmente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE. Dado que el IPC para el año 2024 fue del 5,20%.

Bajo ese contexto, la suspensión del subsidio ha llevado a que las cuotas de los estudiantes que tenían una tasa de interés preferencial (por ejemplo, del 5,08% nominal anual) se dupliquen o incluso tripliquen, pasando en algunos casos al 16,51% nominal anual mes vencido, que corresponde a la tasa de mora del 17,82% efectivo anual.