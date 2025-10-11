CANAL RCN
Economía

Icfes confirma fecha de publicación de resultados de las pruebas Saber Pro y TyT 2025 del 9 de noviembre

Miles de estudiantes esperan una fecha clave del Icfes. Aquí le contamos cómo y cuándo podrá conocer su puntaje oficial de las pruebas Saber Pro y TyT.

Pruebas Saber Icfes
FOTO: Icfes

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
06:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Miles de estudiantes colombianos presentaron las pruebas Saber Pro y Saber TyT el pasado domingo 9 de noviembre de 2025, un examen clave para quienes están próximos a culminar su formación universitaria, técnica o tecnológica.

Icfes confirma que Juliana Guerrero no presentó exámenes Saber Pro ni TyT
RELACIONADO

Icfes confirma que Juliana Guerrero no presentó exámenes Saber Pro ni TyT

Según el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), participaron cerca de 235.000 personas en más de 400 sitios de aplicación distribuidos en 115 municipios del país.

¿Cuándo y cómo consultar los resultados?

El Icfes confirmó que los resultados individuales estarán disponibles desde el viernes 27 de febrero de 2026 en su página oficial www.icfes.gov.co.

Este es el puntaje del ICFES que necesita para estudiar en la Universidad de Los Andes
RELACIONADO

Este es el puntaje del ICFES que necesita para estudiar en la Universidad de Los Andes

Para acceder, los usuarios deben ingresar a la sección “Resultados”, ubicada en la parte inferior de la página principal, y seleccionar el tipo de prueba que realizaron: Saber Pro o Saber TyT.

Una vez allí, deberán ingresar sus datos personales (tipo y número de documento, fecha de nacimiento y número de registro) para visualizar y descargar su puntaje, así como el certificado oficial. Este documento será necesario para trámites de grado en instituciones de educación superior.

Lo que evalúan las pruebas y recomendaciones
Las pruebas del Icfes miden competencias genéricas como razonamiento cuantitativo, lectura crítica, comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés, además de componentes específicos según el programa académico.

Durante la jornada del 9 de noviembre, los estudiantes presentaron el examen en modalidad de lápiz y papel, en dos sesiones: una en la mañana (desde las 7:00 a.m.) y otra en la tarde (desde la 1:30 p.m.), con una duración máxima de 4 horas y 20 minutos.

El Icfes recordó que los certificados de asistencia podrán descargarse desde el 1° de diciembre de 2025. Asimismo, reiteró la importancia de consultar los resultados a tiempo, ya que son requisito indispensable para finalizar los estudios superiores y obtener el título académico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dane

Dane revela cifra de inflación en Colombia durante octubre de 2025: así se ubicó

Subsidios en Colombia

Cajas de compensación ofrecen un subsidio poco conocido que alivia los gastos de los afiliados

Impuestos

Gobierno subiría hasta 40 % los aranceles a carros y motos a gasolina en Colombia: esta es la razón

Otras Noticias

Santander

Briggite Vanessa Amado salió tras recibir un mensaje: la hallaron torturada y sin vida en Santander

El cuerpo de la joven presentaba al menos nueve impactos de bala y una herida con arma blanca, muy profunda, en uno de sus ojos.

Animales

En VIDEO I Perrita es rescatada de un caño en Bogotá gracias a una cadena humana

Las imágenes dejan ver el momento exacto en el que un grupo de ciudadanos rescataron a una canina.

Ecuador

Ecuador traslada a presos más peligrosos a una nueva megacárcel de alta seguridad

Mercado de Fichajes

Harold Santiago Mosquera tendría las maletas listas: revelaron el que sería su nuevo equipo

Donald Trump

¿Tomar paracetamol en el embarazo aumenta las probabilidades de tener un bebé con autismo? estudio responde a teoría de Trump