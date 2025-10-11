Icfes confirma fecha de publicación de resultados de las pruebas Saber Pro y TyT 2025 del 9 de noviembre

Miles de estudiantes colombianos presentaron las pruebas Saber Pro y Saber TyT el pasado domingo 9 de noviembre de 2025, un examen clave para quienes están próximos a culminar su formación universitaria, técnica o tecnológica.

Según el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), participaron cerca de 235.000 personas en más de 400 sitios de aplicación distribuidos en 115 municipios del país.

¿Cuándo y cómo consultar los resultados?

El Icfes confirmó que los resultados individuales estarán disponibles desde el viernes 27 de febrero de 2026 en su página oficial www.icfes.gov.co.

Para acceder, los usuarios deben ingresar a la sección “Resultados”, ubicada en la parte inferior de la página principal, y seleccionar el tipo de prueba que realizaron: Saber Pro o Saber TyT.

Una vez allí, deberán ingresar sus datos personales (tipo y número de documento, fecha de nacimiento y número de registro) para visualizar y descargar su puntaje, así como el certificado oficial. Este documento será necesario para trámites de grado en instituciones de educación superior.

Lo que evalúan las pruebas y recomendaciones

Las pruebas del Icfes miden competencias genéricas como razonamiento cuantitativo, lectura crítica, comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés, además de componentes específicos según el programa académico.

Durante la jornada del 9 de noviembre, los estudiantes presentaron el examen en modalidad de lápiz y papel, en dos sesiones: una en la mañana (desde las 7:00 a.m.) y otra en la tarde (desde la 1:30 p.m.), con una duración máxima de 4 horas y 20 minutos.

El Icfes recordó que los certificados de asistencia podrán descargarse desde el 1° de diciembre de 2025. Asimismo, reiteró la importancia de consultar los resultados a tiempo, ya que son requisito indispensable para finalizar los estudios superiores y obtener el título académico.