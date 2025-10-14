Este es el puntaje del ICFES que necesita para estudiar en la Universidad de Los Andes

La Prueba Saber 11, popularmente conocida como ICFES, es la principal puerta de entrada a la educación superior en Colombia. Cada año, miles de jóvenes se enfrentan a este examen con la esperanza de obtener un puntaje sobresaliente que les asegure un cupo en las instituciones más prestigiosas del país.

Sin embargo, cuando se trata de ingresar a la considerada mejor universidad de Colombia, la respuesta sobre el puntaje necesario es más compleja de lo que muchos aspirantes creen, ya que no se limita a la calificación del examen nacional, sino que se centra en una rigurosa prueba interna.

Según los principales rankings internacionales (como QS World University Rankings), la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) se alternan consistentemente en los primeros puestos del listado nacional, siendo la UNAL la institución pública de mayor prestigio y tradición.

¿Qué puntaje se requiere para acceder a la U. de los Andes?

De acuerdo con los datos de corte de la propia Universidad de los Andes, el puntaje mínimo de referencia que deben obtener los aspirantes en la prueba Saber 11 para la gran mayoría de sus programas de pregrado se sitúa en 300 puntos.

Este puntaje de corte aplica para un amplio espectro de facultades y carreras, incluyendo Administración, Arquitectura, Diseño, Arte, Literatura, Derecho, Economía, y la mayoría de las Ciencias Naturales y Sociales como Biología, Geociencias, Matemáticas, Psicología, Antropología, Historia, entre otras.

La universidad, de hecho, señala en sus procesos que, dada la estructura actual del examen, no existe un puntaje mínimo para inscribirse. Sin embargo, para ser admitido, el aspirante debe tener uno de los mejores puntajes en comparación con la cohorte que se presenta en ese semestre, lo que en la práctica ha establecido el umbral de los 300 puntos para la mayoría de sus programas.

Como es común en las universidades de élite, ciertos programas con una demanda excepcionalmente alta o con cupos limitados por regulación legal, elevan aún más su puntaje de corte. El caso más notorio es el de la carrera de Medicina.

Para este programa, la Universidad de los Andes ha establecido históricamente un requisito significativamente mayor, con cortes que han oscilado y que, en períodos recientes, se han ubicado en 355 puntos como mínimo referencial.

De igual forma, programas de Ingeniería como Ingeniería Civil o Ingeniería de Sistemas, y otras ciencias de alta demanda como Ciencia de Datos, aunque se mantienen cerca del umbral de los 300, han mostrado cortes ligeramente superiores, como 310 puntos en algunas convocatorias recientes.