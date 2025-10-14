Icfes confirma que Juliana Guerrero no presentó exámenes Saber Pro ni TyT

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) certificó oficialmente que Juliana Guerrero no registra antecedentes de haber presentado los exámenes de Estado Saber Pro ni Saber TyT, pruebas obligatorias para la obtención de títulos universitarios en Colombia.

La certificación fue emitida por Luis Rodrigo Cadavid Durán, director de Tecnología e Información del Icfes, en cumplimiento de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La decisión judicial respondió a una acción interpuesta por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien solicitó la verificación de los registros académicos de Guerrero.

Continúan los cuestionamientos de su nombramiento en el Ministerio de Igualdad

“Por fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Icfes por fin entregó la información que ocultaba: Para sorpresa de NADIE Juliana Guerrero no presentó las pruebas Saber Pro ni TyT. Hay fraude en su título. Esto es corrupción”, afirmó la representante Pedraza en su cuenta de X.

En su trino, la congresista también cuestionó al ministro de la Igualdad Juan Carlos Florián, quien “insistió que tiene la puerta abierta para ser vceministra”. Pedraza agregó: “¿Van a seguir incurriendo en delitos? ¡Respeten al país!”.

Continúan las investigaciones por presunto fraude en su título universitario

La hoja de vida de Juliana Guerrero apareció recientemente en la página de Presidencia para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad.

Sin embargo, su nombramiento quedó en entredicho luego de que surgieran dudas sobre la validez de su título profesional como Contadora Pública, el cual exige por ley la presentación del examen Saber Pro para ser otorgado.

Ante la controversia, la Fundación Universitaria San José confirmó que adelanta una investigación interna por presuntas irregularidades en la expedición del título de Guerrero. La institución también informó que se han interpuesto denuncias por falsedad documental y daño informático, y que varios funcionarios fueron apartados de sus cargos mientras se esclarecen los hechos.

La certificación del Icfes, fechada el 1 de junio de 2023, no encontró ningún registro en la plataforma Prisma, sistema oficial de gestión de exámenes de Estado, que vincule a Guerrero con procesos de inscripción, presentación o resultados de las pruebas requeridas.