Bogotá será el punto de encuentro para empresarios, inversionistas, emprendedores y personas interesadas en fortalecer sus conocimientos financieros durante la sexta edición de Money Mastery Event 2026, evento que sus organizadores denominan el “Black Friday de las inversiones”.

La programación está dirigida tanto a personas que ya tienen experiencia en el mundo de las inversiones como a quienes apenas comienzan a acercarse a estos temas.

Durante las dos jornadas, los participantes podrán conocer diferentes mercados y alternativas de inversión, además de contenidos relacionados con finanzas, bienes raíces, emprendimiento y generación de ingresos.

¿Dónde y cuándo será el “Black Friday de las inversiones” en Bogotá?

La cita será los próximos 3 y 4 de octubre en la Universidad ECCI, en Bogotá, donde se espera reunir a más de 3.000 asistentes y más de 40 expertos nacionales e internacionales para abordar temas relacionados con inversión, manejo del dinero, generación de nuevas fuentes de ingreso, emprendimiento, negocios y construcción de patrimonio.

Money Mastery Event fue creado por Daniel Rodríguez, el actor Ian Valencia, y Víctor Hugo Gómez Valencia. La iniciativa busca acercar conceptos financieros y de inversión a personas con distintos niveles de experiencia y, al mismo tiempo, generar espacios para conectar proyectos, empresarios y potenciales oportunidades de negocio.

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¿Quiénes estarán en el Money Mastery Event 2026?

La sexta edición contará con la participación de periodistas, influenciadores, actores, empresarios, emprendedores, inversionistas y otras figuras públicas.

Uno de los ejes del encuentro será responder preguntas relacionadas con el manejo del dinero después del ahorro, las posibilidades para comenzar a invertir y la generación de nuevas fuentes de ingreso sin abandonar necesariamente la actividad laboral actual.

Según cifras entregadas por la organización, las cinco ediciones anteriores reunieron a más de 3.800 asistentes. Desde 2021, el ecosistema desarrollado alrededor del evento también habría participado en la movilización de más de $40.000 millones en inversiones inmobiliarias.

Para 2026, la expectativa es superar las 3.000 personas en una sola edición, lo que representaría la mayor convocatoria proyectada en la historia del evento.