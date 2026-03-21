Impacto económico del Estéreo Picnic 2026: más de $194.000 millones

Desde este viernes 20 de marzo y hasta el domingo 22, Bogotá será sede de uno de los eventos musicales más importantes del país. El Festival Estéreo Picnic 2026 reunirá a más de 170.000 asistentes y, con ellos, activará una cadena de consumo que trasciende los escenarios.

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE), el impacto económico total del festival alcanzaría los $194.766 millones de pesos, resultado de la suma entre el gasto directo de los asistentes y los efectos indirectos sobre la economía local.

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Gasto directo y turismo en alza

El componente principal proviene del gasto directo, proyectado en $146.246 millones de pesos, distribuido en boletería, alimentación, transporte, compras y alojamiento.

La boletería representa uno de los mayores aportes, con un total de $81.972 millones de pesos y un gasto promedio estimado de $951.505 por asistente, a lo que se suma el consumo asociado a la experiencia dentro del evento.

“Hay una concentración significativa en servicios como alojamiento y una participación relevante de visitantes no residentes, lo que indica que el festival está generando demanda nueva y no solo redistribuyendo consumo local. Es un festival que, en términos económicos, combina intensidad de gasto, atracción de turismo y capacidad de arrastre sectorial en un periodo muy corto”, señaló Gabriel Angarita, director de Estudios Económicos de la SDDE.

En promedio, cada asistente gastaría más de $1,3 millones de pesos, aunque existen diferencias según el lugar de procedencia: los residentes en Bogotá tendrían un gasto cercano a $1,1 millones, mientras que los visitantes de fuera de la ciudad superarían los $1,7 millones, principalmente por costos de alojamiento y mayor consumo en alimentación, transporte y compras.

Impacto en sectores estratégicos

El turismo juega un papel determinante: se estima que el 32,3% de los asistentes lleguen de fuera de Bogotá o del país, lo que se traduce en una mayor demanda de servicios y presión positiva sobre sectores estratégicos.

El alojamiento lidera este comportamiento, con un impacto directo cercano a $25.712 millones de pesos, seguido por compras, incluyendo merchandising y souvenirs, que superarían los $10.172 millones.

En términos agregados, el impacto total del evento equivale aproximadamente al 0,17% del PIB trimestral de Bogotá, lo que dimensiona su relevancia dentro de la actividad económica de la ciudad.