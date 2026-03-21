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Economía

Impacto económico del Estéreo Picnic 2026: más de $194.000 millones

La boletería representa uno de los mayores aportes, con un total de $81.972 millones de pesos y un gasto promedio estimado de $951.505 por asistente.

Foto: Instagram del Festival Estéreo Picnic

Noticias RCN

marzo 21 de 2026
10:49 a. m.
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Desde este viernes 20 de marzo y hasta el domingo 22, Bogotá será sede de uno de los eventos musicales más importantes del país. El Festival Estéreo Picnic 2026 reunirá a más de 170.000 asistentes y, con ellos, activará una cadena de consumo que trasciende los escenarios.

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De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE), el impacto económico total del festival alcanzaría los $194.766 millones de pesos, resultado de la suma entre el gasto directo de los asistentes y los efectos indirectos sobre la economía local.

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Gasto directo y turismo en alza

El componente principal proviene del gasto directo, proyectado en $146.246 millones de pesos, distribuido en boletería, alimentación, transporte, compras y alojamiento.

La boletería representa uno de los mayores aportes, con un total de $81.972 millones de pesos y un gasto promedio estimado de $951.505 por asistente, a lo que se suma el consumo asociado a la experiencia dentro del evento.

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“Hay una concentración significativa en servicios como alojamiento y una participación relevante de visitantes no residentes, lo que indica que el festival está generando demanda nueva y no solo redistribuyendo consumo local. Es un festival que, en términos económicos, combina intensidad de gasto, atracción de turismo y capacidad de arrastre sectorial en un periodo muy corto”, señaló Gabriel Angarita, director de Estudios Económicos de la SDDE.

En promedio, cada asistente gastaría más de $1,3 millones de pesos, aunque existen diferencias según el lugar de procedencia: los residentes en Bogotá tendrían un gasto cercano a $1,1 millones, mientras que los visitantes de fuera de la ciudad superarían los $1,7 millones, principalmente por costos de alojamiento y mayor consumo en alimentación, transporte y compras.

Impacto en sectores estratégicos

El turismo juega un papel determinante: se estima que el 32,3% de los asistentes lleguen de fuera de Bogotá o del país, lo que se traduce en una mayor demanda de servicios y presión positiva sobre sectores estratégicos.

El alojamiento lidera este comportamiento, con un impacto directo cercano a $25.712 millones de pesos, seguido por compras, incluyendo merchandising y souvenirs, que superarían los $10.172 millones.

En términos agregados, el impacto total del evento equivale aproximadamente al 0,17% del PIB trimestral de Bogotá, lo que dimensiona su relevancia dentro de la actividad económica de la ciudad.

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