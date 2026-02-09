Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy lunes 9 de febrero de 2026

El sorteo del Súper Astro Sol de hoy, lunes 9 de febrero de 2026, estuvo programado para las 4:00 de la tarde y causó todo tipo de emociones entre los apostadores.

Los participantes de este juego de azar confiaron en sus números y signos zodiacales y realizaron las apuestas desde muy temprano.

¿Quiénes fueron los afortunados en esta ocasión? Descubra aquí en Noticias RCN el resultado exacto del Super Astro Sol de este 9 de febrero de 2026.

Resultado del Super Astro Sol hoy 9 de febrero de 2026 en último sorteo

El Super Astro Sol de este 9 de febrero de 2026 tuvo como número ganador al XXXX.

Además, la última balota reveló que el signo zodiacal que les permitió celebrar a los apostadores en la tarde de este lunes fue XXXX.

Recuerde que usted es uno de los ganadores si acertó el signo exacto junto a los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Además, los premios económicos a los que puede acceder son los siguientes, dependiendo de su acierto:

42.000 veces lo apostado por la combinación completa.

1.000 veces lo apostado por el signo y los tres primeros números.

100 veces lo apostado por el signo y los dos primeros números.

¿Qué necesita saber acerca del Super Astro Sol?

El Súper Astro Sol es uno de los juegos de chance más dinámicos del calendario de loterías en Colombia y se sortea de lunes a sábado.

La mecánica es sencilla, pero con doble componente: el jugador elige su número de cuatro dígitos (del 0000 al 9999) y uno o los doce signos zodiacales, lo que abre múltiples combinaciones de apuestas.

Además, debe conservar su tiquete en buen estado para que los funcionarios de Su Red o SuperGiros puedan revisar la combinación en el caso de ganar.