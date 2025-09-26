CANAL RCN
Economía Video

Reforma laboral: principales efectos en empleo y costos empresariales tras primeros meses

Un informe de Fenalco revela percepciones del sector empresarial tras los primeros meses de implementación.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
01:43 p. m.
La reforma laboral en Colombia, en vigor desde junio de 2025, introdujo cambios significativos en contratación, recargos dominicales, estabilidad laboral y costos empresariales. A poco más de dos meses de su implementación, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) presentó una encuesta nacional que recoge las percepciones de más de 1.200 empresarios sobre los primeros efectos de esta normativa.

Impacto en el empleo y decisiones empresariales

El estudio señala que el 52% de los empresarios cree que el empleo se mantendrá estable en lo que resta del año, mientras que un 35% proyecta una reducción y solo un 13% espera aumentos en contratación. Frente a los costos, dos de cada tres compañías perciben un impacto alto o muy alto, lo que está llevando a ajustes inmediatos.

Entre las principales medidas adoptadas por las empresas para contener gastos se destacan:

  • Ajuste de horarios (24%)
  • Reducción de turnos nocturnos (19%)
  • Congelación o disminución de la planta de personal (18%)
  • Mayor inversión en automatización tecnológica (14%)
  • No contratación de personal temporal (13%)

Estas respuestas reflejan que las compañías están priorizando la reducción de costos laborales antes que la expansión del empleo formal.

Percepciones sobre informalidad y competitividad

Otro de los hallazgos relevantes es que casi 8 de cada 10 empresarios consideran que la reforma está aumentando la informalidad laboral en sus sectores. Según el informe, el 53% percibe un incremento significativo y el 26% moderado.

En cuanto a la competitividad, el 56% cree que sus precios se ven gravemente afectados frente a la competencia informal, y un 25% señala un impacto leve. Además, el 41% de las empresas ya redujo operaciones nocturnas, anticipando un ajuste en la oferta de servicios.

Expectativas hacia el futuro con la reforma laboral

El sondeo refleja un panorama de cautela: la mayoría de los empresarios percibe que los cambios podrían limitar la contratación y comprometer la sostenibilidad de los negocios, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como el comercio minorista. La preocupación se extiende también a la expectativa de un aumento significativo del salario mínimo en 2026, lo que podría incrementar aún más los costos.

En conclusión, el informe de Fenalco constituye un insumo clave para el debate público sobre la reforma laboral, al mostrar cómo los ajustes normativos están impactando la operación empresarial y la dinámica del empleo formal en Colombia.

