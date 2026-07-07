Gobierno Abelardo revela cambio radical en el impuesto del 4x1.000: ¿Se acaba el cobro?

El bolsillo de los colombianos se prepara para una de las transformaciones financieras más esperadas de los últimos años. El Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través de las directrices de su equipo económico y el Ministerio de Hacienda, ha puesto sobre la mesa un plan estructural para modificar el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), popularmente conocido como el 4x1.000, con miras a aliviar la carga fiscal de los ciudadanos y las empresas.

Este impuesto, que nació con carácter temporal a finales de la década de los 90, se convirtió en un recaudo permanente que frena la bancarización.

Sin embargo, bajo la nueva administración, el enfoque económico apunta hacia una política de austeridad y reducción de la carga tributaria para dinamizar el comercio y el empleo formal en el país.

¿Cómo cambiaría el 4x1.000 con el nuevo Ministerio de Hacienda?

El núcleo de la propuesta del Gobierno Abelardo se centra en desmontar los alivios parciales ineficientes y avanzar hacia una reducción o exención más agresiva del gravamen.

En lugar del engorroso trámite actual de "marcar" una sola cuenta bancaria, el nuevo sistema busca consolidar la información bancaria para que los colombianos que realicen transacciones mensuales por debajo de los límites legales queden exentos automáticamente en todo el sistema financiero.

Además, la revisión de este tributo forma parte de un paquete de medidas que busca contrarrestar el impacto inflacionario en otros sectores sensibles, como el precio de los combustibles y las tasas de interés.

Desde la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella fue enfático en que la reducción del tamaño del Estado (proyectada en hasta un 40%) y el combate frontal al contrabando y la evasión fiscal darán el margen presupuestal necesario para disminuir impuestos nacionales como el 4x1.000.

Para que la transformación del 4x1.000 sea una realidad viable sin abrir un hueco fiscal en las finanzas del Estado, el Ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, ha iniciado una estrategia de estabilización que incluye el recorte de gastos innecesarios en el presupuesto y el reperfilamiento de la deuda externa colombiana.

El éxito de la medida dependerá de la velocidad con la que la Superintendencia Financiera y los bancos comerciales logren unificar sus plataformas tecnológicas. Esta interoperabilidad permitirá rastrear en tiempo real los movimientos globales de los usuarios, garantizando que el beneficio aplique de manera justa para las clases menos favorecidas y la clase media trabajadora.