Impuestos a licores, cigarrillos y juegos de azar quedan suspendidos tras decisión de la Corte sobre Emergencia Económica

La medida implica que los tributos contemplados en el decreto expedido el 29 de diciembre quedan sin efecto hasta que el alto tribunal tome una decisión.

enero 30 de 2026
03:23 p. m.
La Corte Constitucional decidió suspender de manera temporal la emergencia económica decretada por el Gobierno, con la cual se buscaba recaudar cerca de 11 billones de pesos a través de nuevos impuestos.

La medida implica que los tributos contemplados en el decreto expedido el 29 de diciembre quedan sin efecto hasta que el alto tribunal tome una decisión de fondo sobre su constitucionalidad.

Entre los gravámenes suspendidos se encuentran el aumento del IVA a los licores, que pasó del 5% al 19%, el impuesto al consumo de cigarrillos, la ampliación del impuesto al patrimonio con tarifas de hasta 5% y un rango más bajo para su cobro desde los 2.000 millones de pesos. También se detiene la sobretasa de renta a los bancos, que había subido del 5% al 15%, así como el 1% a la extracción de carbón e hidrocarburos.

Impuestos a licores, cigarrillos y juegos quedan en pausa

La suspensión afecta de manera inmediata los tributos indirectos, como el IVA a bebidas alcohólicas y cigarrillos, además de los impuestos a juegos de suerte y azar en línea. Estos gravámenes, que ya habían comenzado a aplicarse, dejan de cobrarse mientras la Corte define si el decreto es constitucional.

Bancos y sector minero también se benefician de la decisión

La medida del alto tribunal también detiene la sobretasa de renta a las entidades financieras, que había alcanzado un total del 50%, y el impuesto adicional a la extracción de carbón e hidrocarburos. Asimismo, se suspende la no deducibilidad de regalías y la tarifa de normalización tributaria del 19%.

