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Aviso a colombianos sobre declaración de renta en 2026: Link oficial de la DIAN para ver si le toca

Conozca si usted debe declarar renta este año con el número de su cédula.

Foto: Creada con IA

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
06:54 p. m.
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En 2026, miles de colombianos deben prepararse para presentar su declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Esta obligación corresponde al ejercicio financiero realizado durante el año gravable 2025.

Es fundamental recordar que la declaración de renta es un documento en el que se consignan los ingresos, egresos y patrimonio de un contribuyente, pero declarar no siempre significa pagar. En muchos casos, las retenciones en la fuente aplicadas durante el año anterior cubren la totalidad del impuesto.

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Para saber si usted es una de las personas obligadas a declarar, debe revisar si durante el año 2025 cumplió con al menos uno de los siguientes criterios (basados en la UVT de 2025, fijada en $49.799):

  • Patrimonio Bruto: Si al 31 de diciembre de 2025 era igual o superior a $224.096.000 (4.500 UVT).
  • Ingresos Totales: Si obtuvo ingresos brutos iguales o superiores a $69.719.000 (1.400 UVT).
  • Consumos con Tarjeta de Crédito: Si sus compras bajo esta modalidad excedieron los $69.719.000 (1.400 UVT).
  • Compras y Consumos Totales: Si el valor total de sus gastos anuales superó los $69.719.000 (1.400 UVT).
  • Consignaciones Bancarias: Si la suma de depósitos o inversiones financieras fue igual o superior a $69.719.000.
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Link Oficial y Consulta de "Declaración de renta"

La DIAN ha facilitado el proceso mediante la Declaración Sugerida, una herramienta que precarga datos reportados por terceros (exógena). Para verificar si tiene una declaración lista para revisar o simplemente para validar su estado, utilice los canales oficiales:

  • Portal Transaccional DIAN: https://www.dian.gov.co
  • Consulta directa de Declaración Sugerida: Micrositio Renta Personas Naturales

Para acceder, debe ingresar como "Usuario Registrado". Si aún no tiene cuenta, puede habilitarla en el mismo sitio web utilizando los datos de su documento de identidad y su fecha de expedición.

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