Embajada de EE.UU. anunció impulso para emprendedores en Colombia: postúlese

La Embajada de Estados Unidos y la Red de Centros Colombo Americanos abrieron una convocatoria gratuita para jóvenes que tengan una idea de negocio o un emprendimiento en marcha y quieran recibir formación, mentorías y acompañamiento para llevarlo al siguiente nivel.

La iniciativa busca que los participantes conviertan sus proyectos en propuestas con orientación al mercado mediante formación especializada, validación de modelos de negocio, desarrollo de prototipos, mentorías y preparación para presentar sus iniciativas en inglés ante audiencias profesionales. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de octubre de 2026.

Uno de los principales atractivos del programa es que los participantes podrán avanzar hacia una competencia nacional que tendrá un Demo Day presencial en Bogotá, previsto para febrero de 2027. Allí, los equipos finalistas presentarán sus emprendimientos ante un jurado profesional y serán evaluados, entre otros aspectos, por la calidad de su modelo de negocio, innovación, oportunidad de mercado, sostenibilidad financiera e impacto social o económico.

¿Quiénes pueden participar en la incubadora E4I Colombia?

La convocatoria está dirigida a equipos de 2 a 4 personas. Al menos uno de sus integrantes debe tener entre 18 y 30 años y además, al menos uno debe ser estudiante activo de una institución de educación superior, ya sea de pregrado o posgrado.

Entre los requisitos también se encuentra que al menos un integrante sea estudiante actual o egresado de un Centro Colombo Americano y que uno de los miembros del equipo tenga como mínimo un nivel de inglés B1.

Los equipos deben contar con una idea, iniciativa o emprendimiento que ya esté en desarrollo y pueda ser validado durante el proceso de incubación. Además, deberán tener disponibilidad para cumplir las 24 horas de formación, las sesiones de mentoría, los espacios de networking, el trabajo autónomo y las demás actividades previstas.

¿Qué ofrece la incubadora gratuita para jóvenes emprendedores?

E4I Colombia se desarrollará entre septiembre de 2026 y julio de 2027 y está estructurado en cinco fases. Después de la convocatoria y selección, los participantes tendrán una etapa de networking durante octubre, seguida de un proceso intensivo de formación de 24 horas entre noviembre y diciembre.

Durante esa formación se abordarán temas como desarrollo emprendedor, modelación de negocios, sostenibilidad financiera, ética empresarial, validación, prototipado y preparación del pitch en inglés. Posteriormente, entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, los equipos recibirán mentoría especializada y acompañamiento técnico para fortalecer sus modelos de negocio.

El proceso también contempla investigación y entrevistas con usuarios o clientes, definición de la propuesta de valor, análisis de supuestos, construcción de modelos financieros, evaluación de riesgos, desarrollo de prototipos, experimentación y validación de las iniciativas. El objetivo es que los participantes trabajen sobre un emprendimiento real y puedan demostrar los avances logrados.

El equipo ganador del National Competition & Demo Day representará a la red de Centros Binacionales vinculada a E4I en la ruta establecida hacia la etapa nacional de Hult Prize, de acuerdo con las reglas de esa competencia. Esta competencia internacional puede ofrecer un premio de hasta un millón de dólares al equipo ganador mundial. Sin embargo, ganar E4I no garantiza recibir ese premio ni avanzar automáticamente en las siguientes etapas de Hult Prize.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.