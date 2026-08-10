Greeicy y Mike Bahía lanzan nuevo emprendimiento: su hijo es protagonista

Los artistas caleños Greeicy Rendón y Mike Bahía, que tienen una relación de más de 10 años, han incursionado en el ámbito empresarial al lanzar una nueva marca de snacks que lleva por nombre 'Las favoritas de Kai', haciendo alusión al nombre de su hijo.

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En su último videoclip musical, Sitaku, los cantantes mostraron por primera vez el rostro de su hijo Kai, nacido en 2022, que se ha convertido en su inspiración para el nuevo proyecto. "Las cosas bonitas necesitan tiempo y son para siempre… así como la familia, los hijos y esos proyectos que tienen más que amor", escribió Greeicy en sus redes sociales para anunciar el producto.

Así son 'Las favoritas de Kai'

La nueva línea de papas fritas, que tiene como imagen oficial a Greeicy, Mike y Kai, se conforma de sabores como mayonesa, BBQ, salsa rosada, limón, pollo, tomate, queso y natural; además, también ofrecerán la opción 'Los favoritos de Kai', una oferta de chicharrones con sabor natural, BBQ, limón y al ajillo.

También se informó que los snacks podrán ser adquiridos en puntos de venta como OXXO o Ara, así como también tendrán presencia en las tiendas Ísimo y Dollarcity.

La pareja ha manifestado que el proyecto va más allá de una simple marca de papas fritas y lo que buscan es contar una historia que desde el principio se construyó con amor.

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Sitaku, la marca detrás de Greeicy y Mike

Además de ser el nombre de su más reciente producción musical, Sitaku también es el nombre de la empresa de alimentos fundada por los artistas caleños y que tiene como filosofía la frase 'Sin tanta culpa' y, a partir de ella, han creado todo un universo basado en el amor de familia fusionando la música, la familia y el emprendimiento.