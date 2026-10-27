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Se acerca el Black Friday y este es el dato que los emprendedores deberían conocer

El Black Friday representa una oportunidad para los pequeños negocios que buscan atraer nuevos clientes. Así puede prepararse.

Se acerca el Black Friday y este es el dato que los emprendedores deberían conocer
Comercio, referencia - AFP

Noticias RCN

octubre 27 de 2026
01:06 p. m.
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La temporada de fin de año se acerca y con ella llegan fechas comerciales como Black Friday, Cyber Monday y Navidad, que representan oportunidades para los negocios colombianos.

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En medio de la competencia por captar compradores existe un dato que permite dimensionar el movimiento comercial de esta época.

En diciembre de 2025, las ventas reales del comercio minorista en Colombia crecieron un 11% frente al mismo mes del año anterior, de acuerdo con el informe del DANE; esta cifra refleja la actividad comercial registrada durante esa temporada.

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¿Cómo los emprendedores pueden aprovechar el Black Friday?

Laura Blago, experta en inteligencia artificial y creadora de la metodología diseño conversional, plantea cinco aspectos que los emprendimientos pueden optimizar con estas herramientas para mejorar su comunicación comercial y facilitar el proceso de compra.

La especialista, quien ha ayudado a más de 5.400 emprendedores mediante el uso de inteligencia artificial, presentó esta propuesta en la reciente Feria Effix.

  1. Fortalecer la identidad de marca: El primer paso consiste en construir una imagen reconocible que transmita profesionalismo. La inteligencia artificial puede ayudar a mantener una identidad visual coherente en redes sociales, anuncios, catálogos y páginas de venta, de manera que los compradores identifiquen con mayor facilidad el negocio.
  2. Diseñar anuncios que atraigan clientes: Las piezas publicitarias deben captar la atención y comunicar con claridad la oferta. Las herramientas de IA permiten desarrollar anuncios y videos, así como preparar mensajes dirigidos a diferentes públicos. El propósito es presentar los productos de una forma que despierte interés y facilite la comprensión de sus beneficios.
  3. Mejorar la presentación de los productos: Las imágenes influyen en la manera en que los consumidores perciben lo que van a comprar, especialmente cuando comparan varias alternativas. Según la propuesta de Blago, la inteligencia artificial permite crear fotografías publicitarias a partir de imágenes básicas y desarrollar materiales visuales que destaquen las características de cada producto.
  4. Simplificar las páginas de venta: Después de captar la atención, el negocio necesita facilitar el siguiente paso. La experta propone utilizar la IA para construir páginas web con una identidad visual coherente y presentar la información de forma que el consumidor pueda comprender la oferta y avanzar hacia la compra.
  5. Cuidar la experiencia del cliente: La relación comercial no termina cuando se concreta el pago. La experiencia posterior también puede influir en la recompra y en las recomendaciones. Una comunicación consistente y una oferta bien explicada pueden ayudar a generar confianza y favorecer que los consumidores regresen.
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¿Cómo prepararse antes de la temporada de descuentos?

El Black Friday y el Cyber Monday anticipan parte de la actividad comercial de fin de año, por lo que organizar con anticipación la comunicación de las ofertas puede ser importante para los emprendedores.

La recomendación de la experta es revisar cómo se presenta la marca, qué tan claros son sus anuncios, cómo se muestran los productos y qué tan sencillo resulta completar una compra.

El dato del crecimiento del comercio minorista colombiano en diciembre de 2025 ofrece un antecedente sobre el movimiento de la temporada, pero no garantiza resultados para cada negocio.

El desafío para los emprendedores será aprovechar las herramientas disponibles para comunicar mejor sus propuestas y ofrecer una experiencia de compra coherente en un periodo de alta competencia.

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