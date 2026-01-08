Inflación 2025 ¿Qué fue lo que más aumentó de precio en Colombia?

El proceso de reducción de la inflación en Colombia se habría estancado. Así lo confirma el dato de inflación del 2025, revelado en el transcurso del jueves 8 de enero, por la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), Piedad Urdinola.

Las cifras indican que, al cierre del año pasado, el Índice de Precios al Consumidor (herramienta que mida la inflación) registró una variación de 5,10%, una cifra levemente inferior a la registrada en 2024, cuando fue de 5,20%.

La variación y su influencia en la economía de los colombianos fue explicada por David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, en diálogo con Noticias RCN:

“La inflación en Colombia se situó en el 5,1% en diciembre del 2025, representando una ligera moderación frente al nivel que teníamos al cierre de diciembre del 2024. En cualquier caso, es un nivel alto, por encima del 5%, cuando lo que se quiere es una inflación cercana al 3%”.

¿Cuáles fueron los sectores qué más subidos en los precios registraron durante el 2025?

El golpe en el bolsillo de los colombianos se sintió con mayor fuerza al revisar los precios en sectores como el de la salud, educación, hotelería y restaurantes. En palabras de Cubides:

“Dentro del dato del mes de diciembre encontramos que alojamiento, transporte, restaurantes y alimentos fueron algunos de los componentes claves en esta oportunidad”.

¿Qué mes fue el más favorable para los colombianos durante el 2025?

Si bien estuvo lejos de alcanzarse la meta del Banco de la República de registrar una inflación cercana o menor al 3% en el 2025, la menor variación en el costo de vida de los colombianos se registró en julio, con un 4,82%.

Sin embargo, no es comparable con la variación anual de 1,61% que llegó a registrarse en el 2020. La más baja de los últimos años.