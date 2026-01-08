¿Cuánto subirán los arriendos en 2026? Este es el IPC oficial que fijó el DANE

Este jueves 8 de enero, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el que se calcularán varios incrementos, entre ellos, el canon de arrendamiento de vivienda urbana.

Según el reporte oficial, la inflación cerró 2025 en 5,10%, una cifra ligeramente menor a la de 2024, cuando fue del 5,20 %, y también inferior al dato de noviembre de 2025 (5,3 %).

Este es el IPC que define el aumento de los arriendos en 2026

El DANE confirmó que el IPC tuvo una variación mensual de 0,27 % en diciembre, lo que llevó el acumulado anual a 5,10 %.

Este dato es clave porque, según la Ley 820 de 2003, ese porcentaje se convierte en el tope máximo legal para el aumento de los arriendos de vivienda urbana en 2026.

La norma es clara, pues los arrendadores solo pueden ajustar el canon “hasta un monto igual al IPC del año anterior”, y únicamente cuando hayan transcurrido 12 meses desde el último incremento.

Es decir, el aumento no es automático en enero, sino cuando se cumple el año del contrato (12 meses).

Además, la ley establece que el incremento no puede superar el 1 % del valor comercial del inmueble, aunque arrendador e inquilino sí pueden acordar un aumento menor o incluso no hacer ajuste.

¿Cuánto subirán los arriendos y otros cobros en 2026?

Con un IPC de 5,10 %, ese será el aumento máximo permitido para los arriendos en 2026. El propietario no puede cobrar más, aunque sí puede aplicar un incremento inferior.

Por ejemplo, en un arriendo de $1.000.000, el aumento máximo sería de $51.000, para un nuevo canon de $1.051.000.

Este IPC también servirá como referencia para otros cobros que no dependen del salario mínimo, como:

Pensiones superiores a un salario mínimo

Matrículas y pensiones educativas

Peajes

Cuotas de administración

Planes de medicina prepagada y pólizas.

Así las cosas, el IPC de 5,10 % será la cifra que marcará varios ajustes en 2026, especialmente para quienes viven en arriendo, que ya pueden anticipar cuánto podría subir su canon este año.