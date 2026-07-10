Inflación anual en Colombia llegó al 6,29% en septiembre, según el DANE

La inflación en Colombia registró una nueva variación en septiembre de 2026. De acuerdo con el boletín del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Índice de Precios al Consumidor alcanzó una variación anual de 6,29%, al comparar los precios de septiembre de este año con los del mismo mes de 2025.

En el comportamiento mensual, el IPC aumentó 0,37% frente a agosto, mientras que, en lo corrido de 2026, es decir, entre enero y septiembre, la variación acumulada llegó al 5,74%.

El reporte del DANE reveló que no todos los bienes y servicios tuvieron el mismo comportamiento durante los últimos 12 meses. Según las cifras, la división que registró la mayor variación anual fue Restaurantes y hoteles, con 9,44%. Le siguieron Salud, con 7,79%, y Educación, con 7,49%.

También estuvieron por encima del promedio nacional los precios de Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,75%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,74%).

En contraste, las menores variaciones anuales se registraron en Prendas de vestir y calzado (3,12%), Información y comunicación (4,45%) y Recreación y cultura (4,91%).

Los productos y servicios que impulsaron la inflación

Al revisar las subclases que más aportaron al resultado anual, aparecen varios gastos habituales de los hogares. Las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio tuvieron una variación de 9,44%, mientras que el transporte urbano aumentó 10,65%. También se registraron incrementos en la carne de res y sus derivados, con 14,22%, y en las frutas frescas, con 16,64%.

Uno de los aumentos más pronunciados correspondió a las papas, cuyo precio presentó una variación anual de 78,24%. Por su parte, los servicios relacionados con la copropiedad aumentaron 17,14%.

Otros rubros que contribuyeron al comportamiento de los precios fueron el arriendo imputado, con 5,03%; el arriendo efectivo, con 5,12%, y la electricidad, con 6,92%.