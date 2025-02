Informe de Ecopetrol revela que cuenta con reservas para 7 años

El Grupo Ecopetrol confirmó que, al cierre de 2024, cuenta con reservas probadas de 1.893 millones de barriles de petróleo equivalente (MBPE), lo que garantiza una vida media de 7,6 años para su producción de hidrocarburos: 7,8 años para líquidos y 6,7 años para gas.

Según el informe de la compañía, durante el año pasado se incorporaron 260 MBPE a sus reservas probadas, marcando el mayor incremento en los últimos tres años.

De este total, 244,3 MBPE corresponden a crudo y 15,3 MBPE a gas, mientras que la producción total acumulada fue de 250 MBPE, la más alta de los últimos nueve años.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, destacó que el 89 % de estas reservas se encuentran en Colombia, mientras que el 11 % restante proviene de activos en Estados Unidos.

Además, informó que el Índice de Reposición de Reservas fue del 104 % en 2024, lo que significa que la compañía no solo reemplazó toda su producción del año pasado, sino que agregó un 4 % adicional.

En el informe, también se revela que del total de reservas incorporadas en 2024, 231 MBPE se lograron gracias al avance de proyectos clave en Colombia, como Caño Sur, Rubiales, Castilla, Chichimene, Akacias, Pauto-Floreña, La Cira-Infantas y Apiay-Suría.

Ecopetrol asegura que tiene reservas suficientes para 7 años

Adicionalmente, 29 MBPE corresponden a la reciente adquisición del 45 % de participación en el bloque CPO-09, en el departamento del Meta, tras una negociación exitosa con Repsol.

Roa Barragán destacó que el crecimiento de las reservas es un pilar fundamental para la sostenibilidad a largo plazo de Ecopetrol y aseguró que la relación reserva-producción se mantiene estable con respecto a 2023.

En cuanto al gas, Ecopetrol logró la incorporación neta de 15 MBPE a sus reservas, gracias a nuevas perforaciones y mejoras en infraestructura en el Piedemonte Llanero, así como la optimización de operaciones en el Permian, en Texas, Estados Unidos.

De hecho, Ecopetrol Permian logró sumar 22 MBPE a las reservas, gracias a mejoras en la perforación en las subcuencas de Midland y Delaware.

Las reservas de Ecopetrol fueron certificadas en un 99,2 % bajo los estándares de la US Securities and Exchange Commission, a través de tres firmas independientes: Ryder Scott Company, DeGolyer and MacNaughton, y Gaffney, Cline & Associates. El 0,8 % restante fue validado por la Gerencia de Recursos y Reservas de Ecopetrol.

En cuanto a la valoración de precios, el informe señala que el precio del barril de petróleo utilizado para la certificación de reservas en 2024 fue de 79,7 dólares, frente a los 82,8 dólares de 2023.