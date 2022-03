Ingreso Solidario: ¿cuánto recibirá en marzo 2022 y cuándo podrá cobrar el beneficio?

Ingreso Solidario, el programa de atención social diseñado para solventar las necesidades de las familias más vulnerables de Colombia, tras la pandemia de covid-19, tendrá un aumento de 18% en los pagos, que pasarán de $160.000 a $190.000, además de la ampliación del número de beneficiarios, que ahora llegará a cuatro millones de personas.

Fechas de pago de Ingreso Solidario

Durante la segunda semana de marzo, cuatro millones de familias recibirán el segundo giro del Ingreso Solidario, ya que el primer pago, correspondiente a los meses de enero y febrero, se entregó adelantado en diciembre. Los próximos cinco pagos para el resto del año se entregarán de la siguiente manera:

Segundo pago (marzo y abril): segunda semana de marzo.

Tercer pago (mayo y junio): tercera semana de mayo.

Cuarto pago (julio y agosto): tercera semana de julio.

Quinto pago (septiembre y octubre): segunda semana de septiembre.

Sexto Pago (noviembre y diciembre): segunda semana de noviembre.

¿Cuánto van a cobrar?

Desde marzo 2022 los hogares beneficiados con este programa empezarán a recibir $380.000 cada dos meses, que sería la suma de $190.000 correspondientes por cada mes, lo que indica que este monto será el otorgado durante la segunda semana de marzo y la tercera de mayo.

Devolución del IVA para beneficiarios

El departamento de Prosperidad Social, a través de su directora, Susana Correa, se dio a conocer que para 2022 habrá una serie de modificaciones en el programa, uno de los principales cambios es que ahora los beneficiarios de Ingreso Solidario podrán acceder al programa Devolución del IVA.

Los beneficiarios de Ingreso Solidario recibirán los $380.000 de dicho programa, y además se le sumarán los $80.000 correspondientes al subsidio de Devolución del IVA.

¿Hasta qué número de grupos se les pagarán Ingreso Solidario?

“Los primeros tres millones de beneficiarios que entraron a Ingreso Solidario son personas que van hasta el Grupo C, inclusive hay algunos del grupo D. Sin embargo, en esta nueva adición del millón de nuevos usuarios, son solo y exclusivo a personas del Grupo A, en cualquiera de sus números, porque esa es la categoría de pobreza extrema”, aseguró Susana Correa, directora del Prosperidad Social.

¿Cómo inscribirse a Ingreso Solidario?

Para aquellas personas que quieran inscribirse a dicho programa, Correa informó que esta nueva adición del millón de beneficiarios para el programa de Ingreso Solidario viene escogida del Sisbén IV, de todas las personas de en pobreza extrema. Entonces deben estar en Sisbén IV, "si no han hecho la encuesta de Sisbén IV, le pedimos que se acerque a la oficina de Sisbén de la Alcaldía de dónde está, y que le realicen la encuesta, porque si no se encuentran encuestados en el Sisbén IV, pues no vamos a entrarlos en esta nueva adición del millón", finalizó Susana Correa.

